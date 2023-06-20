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蜂巢項鍊柔軟貼肌膚　Chaumet還研發六角皇后切割鑽更閃

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▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石頸鍊，每個金屬六角蜂巢都經過個別金屬鉸接處理，2,544,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與拿破崙與約瑟芬皇后關係緊密的法國珠寶品牌Chaumet，將拿破崙象徵皇權、同時是家徽的蜜蜂，作為設計主軸之一，推出以蜜蜂與蜂巢為靈感的Bee My Love系列，甚至研發出六角形、88個切割面的皇后式切割鑽石（Taille Imperatrice），比傳統57個切割面的鑽石折射更大量的光線，相同克拉數在視覺上也顯得較大，此獨家切割鑽石出現在最新耳環設計中，一邊是鑽石蜂巢造型，另一邊則是具象蜜蜂耳環；此外，新款手環與頸鍊每個金屬六角蜂巢都經過個別金屬鉸接處理，展現絕佳柔軟度，與肌膚完美貼合。

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴多個Chaumet Bee My Love系列寬窄版手環很時髦。
 

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手環，約1,276,000元。

Chaumet一個個經過鏡面拋光處理六角蜂巢構成的Bee My Love頸鍊與手環，交錯鑲嵌美鑽，可與此系列既有款式疊搭，創造專屬風格；品牌同時推出戒指、極具個性的圈式耳環，以及單邊為皇后式切割六角鑽、另一邊為蜜蜂造型的不對稱耳環，別緻又好搭配的設計能完美融入日常穿搭中。
 

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金圈式耳環，約180,000元。
 

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K黃金鑽石蜜蜂耳環，鑲嵌1顆皇后式切割鑽石，未定價。
 

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑽石戒指，約360,000元。

Boucheron（寶詩龍）以水滴型象徵蛇首的Serpent Bohème系列，自1968年問世以來也不斷推陳出新，藉由精巧的金珠滾邊勾勒出水滴型圖案，最新搶眼之作為巨大閃耀的Serpent Bohème Solarité鑽石耳環，如太陽般光芒四射的造型高調吸睛，而同系列腕錶為精鋼材質，錶殼與錶帶相接處點綴鑲鑽水滴圖案，面盤上的時標也以水滴圖案點綴完美呼應。

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Serpent Bohème系列Solarité耳環1,560,000元，鑽石項鍊3,260,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Chaumet,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列精鋼鑲鑽腕錶，462,000元

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關鍵字：

Chaumet, Boucheron

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