CASIO成功培育珊瑚田！　BABY-G錶上秀小魚海底游模樣

▲BABY-G與Aqua Planet聯手推出以繽紛珊瑚色調為靈感的BGA-320AQ-4A腕錶, 3,900元。(圖/BABY-G提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

CASIO自1990年代後期開始關注保護地球環境議題,2018年起開始與致力於保護珊瑚礁的非營利組織Aqua Planet合作,已在沖繩石垣島附近海域成功培育了一個珊瑚田,成為許多小魚的棲身之所。CASIO旗下BABY-G以此為靈感,創作珊瑚色調的BGA-320AQ-4A腕錶,面盤呈現如珊瑚粉紅色和黃色的漸變色調,4時位置點綴生活在珊瑚礁的三帶圓雀鯛,模樣可愛。





▲BABY-G BGA-320AQ-4A腕錶的面盤為粉紅色和黃色的漸變色調,4時位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛。



▲BABY-G BGA-320AQ-4A錶帶飾有Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」標語。

為履行對環境保育的承諾,BABY-G選擇可再生的生質樹脂打造BGA-320AQ-4A腕錶的錶殼與錶帶,錶帶上裝飾Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」(愛海洋與地球)標語與logo,連包裝盒也下功夫,特別採用無塑料外盒包裝。





▲CASIO自2018年起支持Aqua Planet活動,於沖繩石垣島附近海域培育的珊瑚田。

夏季有珊瑚色調錶款可搭配,髮飾也有海洋風情的設計應景,法國亞歷山卓(Alexandre de Paris)以仲夏海洋為靈感,將螃蟹、海龜、小魚、海豚、鯨魚、海燕等元素全羅列其中,運用輕盈亮澤的醋酸纖維材質打造鏤空線條髮飾,配上水綠、天藍、粉紫等浪漫色調,再點綴施華洛世奇水晶或珍珠,立刻成為整體造型亮點。





▲亞歷山卓水晶魚豆扣夾藍色款,6,900元。(圖/亞歷山卓提供,以下同)





▲模特兒別著亞歷山卓小魚(下)2,600元、海豚(左)2,900元、鯨魚豆扣夾2,900元。