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CASIO成功培育珊瑚田！　BABY-G錶上秀小魚海底游模樣

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▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲BABY-G與Aqua Planet聯手推出以繽紛珊瑚色調為靈感的BGA-320AQ-4A腕錶， 3,900元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO自1990年代後期開始關注保護地球環境議題，2018年起開始與致力於保護珊瑚礁的非營利組織Aqua Planet合作，已在沖繩石垣島附近海域成功培育了一個珊瑚田，成為許多小魚的棲身之所。CASIO旗下BABY-G以此為靈感，創作珊瑚色調的BGA-320AQ-4A腕錶，面盤呈現如珊瑚粉紅色和黃色的漸變色調，4時位置點綴生活在珊瑚礁的三帶圓雀鯛，模樣可愛。

▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGA-320AQ-4A腕錶的面盤為粉紅色和黃色的漸變色調，4時位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛。

▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）
▲BABY-G BGA-320AQ-4A錶帶飾有Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」標語。

為履行對環境保育的承諾，BABY-G選擇可再生的生質樹脂打造BGA-320AQ-4A腕錶的錶殼與錶帶，錶帶上裝飾Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」（愛海洋與地球）標語與logo，連包裝盒也下功夫，特別採用無塑料外盒包裝。

▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲CASIO自2018年起支持Aqua Planet活動，於沖繩石垣島附近海域培育的珊瑚田。

夏季有珊瑚色調錶款可搭配，髮飾也有海洋風情的設計應景，法國亞歷山卓（Alexandre de Paris）以仲夏海洋為靈感，將螃蟹、海龜、小魚、海豚、鯨魚、海燕等元素全羅列其中，運用輕盈亮澤的醋酸纖維材質打造鏤空線條髮飾，配上水綠、天藍、粉紫等浪漫色調，再點綴施華洛世奇水晶或珍珠，立刻成為整體造型亮點。

▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓水晶魚豆扣夾藍色款，6,900元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

▲▼BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲模特兒別著亞歷山卓小魚（下）2,600元、海豚（左）2,900元、鯨魚豆扣夾2,900元。

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關鍵字：

CASIO, BABY-G, Alexandre de Paris, 亞歷山卓

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