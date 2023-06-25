內雙＆單眼皮必學「延伸感眼妝」畫法　矯正、放大眼型更乾淨細緻

文／美人圈

眼影不是畫上顏色就好，更重要的是根據眼型輪廓畫出修飾感、矯正眼型，其實只要記住幾個「延伸感」重點，就可以簡單畫出矯正、放大並修飾眼型輪廓的眼妝，而且眼影暈染細節更乾淨細緻，今天就一起看看延伸感眼妝畫法教學，快跟著一起畫畫看吧！

延伸感眼妝畫法：

眼影打底色延伸眼窩

眼妝第一步，建議使用裸色調眼影當作打底，大面積上在上眼皮及下眼瞼部位可以先凸顯並加深輪廓，讓整體眼影更顯色。延伸感的畫法重點就是畫在眼窩往上一點點的位置，以「繞圈」的方式將眼影慢慢往上堆疊，可以延伸眼窩、加強整個輪廓感，也可以讓後續眼影更加有層次。

▲第一步先用眼影打底色延伸眼窩。（圖／IG@mude_official，下同）



打底色調怎麼選？

眼影第一步就是打底色調，打底色通常是眼影盤中顏色最淡、飽和度最低的顏色，也可以單純以霧面的裸色調、與膚色相近的色調為主，這個打底步驟可以先凸顯眼周輪廓，淡淡的色調也可以讓後續眼影更加顯色、層次更明顯。

▲打底色調通常是眼影盤中顏色最淡的。（圖／IG@cliocosmetics_official）

重點色暈染延伸眼尾

選擇第二深的重點色調，在雙眼皮褶內進行暈染，可以先沿著睫毛根部慢慢往上暈染，注意不要超過雙眼皮褶線，接著用另外一色延伸出眼尾位置，再用一把乾淨的刷子將兩色輕輕暈染過渡，視覺上馬上有延伸及放大眼型的效果。

▲重點色暈染延伸眼尾。（圖／IG@mude_official）

重點色、加深色怎麼選？

眼影重點色、也是眼影中間加深色或過渡色，通常以眼影盤中第二深的顏色為主，這步驟是眼影最主要的層次表現來源。重點色的色調與打底色盡量是相同色系，眼妝會更乾淨，除了霧面眼影之外、顯色度較高的珠光色眼影也可以當作重點色調，不過要注意的是那種全亮片的色調畫不好容易顯腫泡、比較不建議作為重點色使用。

▲重點色通常以眼影盤中第二深的顏色。（圖／IG@cliocosmetics_official）

下眼瞼延伸眼尾下至

接著就是下眼影的重點了！先用深一點的眼影畫在下眼瞼部位後半段三分之一處，暈染範圍可以稍微往外延伸一點，增加下至眼尾無辜感之外也與上眼尾做銜接，這樣的眼妝不容易形成泡泡眼，不只很適合腫泡眼型的人，對單眼皮、內雙來說也有矯正並放大眼型的效果。

珠光打亮上眼皮&臥蠶

最後用清透的閃片眼影塗在上眼皮前半段還有卧蠶上，讓眼妝增加bling bling的細節、也不會太浮誇。注意打亮臥蠶更是重點，多了臥蠶可以在視覺上縱向延伸眼型，放大眼型之外更顯得減齡清純。

內眼線&睫毛膏縱向延伸眼型



以深咖啡色眼影代替眼線，塗抹上下眼瞼處，並在眼尾拉出下垂眼線，這樣能夠增加眼睛的無辜感，視覺上也會特別減齡！除此之外，一定要記得畫上睫毛膏，多了睫毛膏的加持更可以在視覺上縱向放大雙眼、延伸整個輪廓，眼妝也會更加精緻。

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