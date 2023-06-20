樂扣樂扣開賣「韓式午餐盒」超美　康寧史努比夏季耍可愛

▲樂扣樂扣、康寧推新店新品。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

想要即時的生活小確幸，換餐具最快！近期韓品牌樂扣樂扣開幕全台最大店，祭出多款獨賣商品，其中一款韓式密封微波午餐盒整個太吸睛，簡單且容易攜帶，還可任意組合相關配件，顏值超高，公司午餐時拿出來很可以！美國康寧也在盛夏推出旗下熱賣史努比系列，本次主角以露營的逗趣主題現身，每款都想買起來！

樂扣樂扣全台最大直營門市在三井台中LaLaport開幕，以強化情境式佈置及沉浸式體驗為特色，規劃料理實演廚房中島，讓消費者更能立體感受使用時的氛圍，每月也會針對時令節慶或商品主題，舉辦互動型體驗，提供選品諮詢、主廚料理展演以及生活講座等。

▲店內採用暖色原木搭配冷灰色系，捨棄繁複的綴飾，以現代極簡風格呼應產品，並提供體驗課程。

此外，樂扣樂扣LaLaport門市還推出全台獨賣商品、品牌旗下長銷及人氣熱銷商品，讓消費者一次購足，獨賣商品共推出13款限定限量，包括可進烤箱又可微波的「頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒」、「抽真空頂級耐熱玻璃保鮮盒」、網美風「SUIT薄荷奶霜美型不沾IH鍋」。另有邊讓你上班邊療癒的「都會濾網杯」、「韓式密封微波午餐盒」，與派對日常「SLO分享杯瓶組」及「SLO露營冰桶」等。

業者表示，6月底前樂扣樂扣三井台中LaLaport推特定優惠，包括全館滿1,000元現折200元可累計；主打星組合7折優惠價。針對會員則全館滿1,500元送市價375元21cm耐熱玻璃保鮮盤、指定商品任選買一送一等。

美國康寧餐具於三井台中LaLaPort門市近期也正式開幕，主打「最多年輕商品」的門市，因過往在百貨最主要銷售品項為餐盤及玻璃鍋系列，因應LaLaPort年輕客群，該店將主推著重在隨行環保瓶杯類，及新世代下廚時最熱愛的時尚金屬鍋系列、IP授權系列餐盤，也會針對年輕粉絲喜愛的童萌繽紛花色進行獨家販售，與百貨專櫃有近7成商品不同，讓消費者能嚐鮮。

該門市目前也推出獨家商品，包括Instant Pot IP第五代萬用鍋、Eco Lightweight 316不鏽鋼保鮮盒，以及旗下最受歡迎的史努比系列最新「SNOOPY露營趣」，可愛萌趣的SNOOPY與他的好友，露營圖騰意象畫風滿滿，很有夏日氣息。

業者表示，目前針對新上市「SNOOPY露營趣」系列，推出11款餐盤買一送一（贈品以低價者計），以及購買Snapware指定9款環保杯，可享65折優惠，再送限量「BoBo Tea」80元飲品兌換券。