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LIFE・經典／台廠BenQ的MindDuo2檯燈　極簡兼具助孩童邁向新時代

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▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣品牌BenQ在檯燈產品上耕耘已久，針對兒童學習主題推出不少佳作，2023年最新款的MindDuo2以極簡美型，則引起設計界的一番討論，然而不為外型犧牲裡面的技術含量則是另一個重點，檯燈設有2種模式燈光，讓使用者在觀看螢幕與閱讀時，確保他們獲得更佳保護眼睛的光線，相信沒人會再覺得使用護眼檯燈，一定要跟外型妥協了。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

許多人小看光線在室內設計的重要性，照明在打造迷人氛圍方面，一直都扮演著關鍵角色，BenQ今年新款的MindDuo 2桌燈，展現了卓越的設計才華和實用性，以白色為主色，並將控制板簡化以融合檯燈的模式呈現，再也不會覺得按鈕突兀，而是轉為低調與清晰的操作，結合美學和技術，提供超越一般檯燈設備能力的照明模式。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

MindDuo 2檯燈是BenQ與日本設計師小池和也合作的作品，小池創辦的Doogdesign設計公司，同時也與TIGER虎牌、Mellina、Asahi等品牌合作，他以一貫日系極簡的風格，詮釋具有多種功能的親子共讀護眼檯燈，以灰與白為主基調，簡化了電線的複雜視覺，變成了一款具有整體感，卻乾淨舒爽的風格檯燈。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

而內建的功能並不如外型這樣簡單，MindDuo 2有入席偵測，可自動感應使用者坐下離開，自己開關燈，還有色溫與亮度調整，並在最右邊設有亮度指示燈，告知使用者現在的光線是太強、剛好或太暗，此外還有「智慧調光」，能依照使用者在觀看螢幕或是書本，進行照明度最佳的燈源，甚至還有30分鐘定時器，會發出聲音提醒使用者休息，都是因應新時代的學習風格而設計。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

MindDuo 2外型以柔和且自然圓潤的輪廓，成為孩童適用的產品，外殼和面板以不同色卻同色系設置，展現出一種現代感，成為不至於太過童趣的設計，展示了美學和功能的和諧融合，將照明體驗提升到新的高度，且能兼具高效和舒適的學習，還能為房間增添美感，成為護眼檯燈的新設計標竿。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

萊雅集團近期也於2023 VivaTech科技展展出集團下的最新科技成果，旗下品牌蘭蔻推出的「手持精準智能上妝輔助儀（HAPTA）」，專為行動受限的人士設計，幫助他們平穩上妝；植村秀的「畫眉神器」讓消費者在家也能畫出專業且適合自己的眉型；巴黎萊雅的「家用染髮科技」器材能使染劑覆蓋更加均勻，並讓整個染髮過程更加便利。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

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關鍵字：

BenQ, MindDuo2, 檯燈, 護眼檯燈, 兒童

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