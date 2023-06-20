沛納海復古錶趙又廷戴最對味　搶進名錶圈帥一波

▲趙又廷佩戴沛納海Brunito eSteel™材質Radiomir Otto Giorni腕錶，299,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

38歲趙又廷與大5歲的高圓圓於2014年結婚，育有4歲的女兒Rhea，這對明星夫妻未因共組家庭而暫緩事業腳步，反而更受精品品牌青睞，高圓圓日前才以法國珠寶品牌Chaumet大使身分到巴黎參加年度高級珠寶展活動，今趙又廷則傳來獲封名錶沛納海（Panerai）大使頭銜的喜訊，帥氣演繹Radiomir系列錶款。





▲趙又廷換戴藍面的沛納海Radiomir Otto Giorni腕錶，299,000元。

趙又廷2009年出道，首度演出電視劇《痞子英雄》即獲得第44屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，隔年主演個人首部電影《艋舺》，並以該片獲得第5屆亞洲電影大獎最佳新演員獎，隨後將演藝重心轉移至大陸，成為炙手可熱的一線男星，沛納海相中他在華人地區的高知名度與好形象，邀他加入品牌大家庭，在首波釋出的形象照中，他佩戴沛納海45毫米的Radiomir Otto Giorni系列八日動力儲存腕錶，以eSteelTM材質打造的錶殼經全新裝飾打磨工藝處理，流露迷人復古質感。





▲趙又廷搭配沛納海Radiomir Quaranta Goldtech™腕錶40毫米，559,000元。

高圓圓日前則以大陸Chaumet大使身分，到巴黎出席Le Jardin de Chaumet高級珠寶發表會，此行她連換大露直角肩與事業現的黑色緊身禮服、美背全都露的褲裝、以及總裁味道的白色西裝外套等3套造型，讓人驚豔她的絕佳狀態，即便與小2歲的南韓女神宋慧喬同場，也毫不遜色，戴起高級珠寶盡顯自信風采。





▲高圓圓日前盛裝出席Chaumet巴黎高級珠寶展晚宴。（圖／翻攝Chaumet微博）