fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／台廠BenQ的MindDuo2檯燈　極簡兼具助孩童邁向新時代

>

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣品牌BenQ在檯燈產品上耕耘已久，針對兒童學習主題推出不少佳作，2023年最新款的MindDuo2以極簡美型，則引起設計界的一番討論，然而不為外型犧牲裡面的技術含量則是另一個重點，檯燈設有2種模式燈光，讓使用者在觀看螢幕與閱讀時，確保他們獲得更佳保護眼睛的光線，相信沒人會再覺得使用護眼檯燈，一定要跟外型妥協了。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

許多人小看光線在室內設計的重要性，照明在打造迷人氛圍方面，一直都扮演著關鍵角色，BenQ今年新款的MindDuo 2桌燈，展現了卓越的設計才華和實用性，以白色為主色，並將控制板簡化以融合檯燈的模式呈現，再也不會覺得按鈕突兀，而是轉為低調與清晰的操作，結合美學和技術，提供超越一般檯燈設備能力的照明模式。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

MindDuo 2檯燈是BenQ與日本設計師小池和也合作的作品，小池創辦的Doogdesign設計公司，同時也與TIGER虎牌、Mellina、Asahi等品牌合作，他以一貫日系極簡的風格，詮釋具有多種功能的親子共讀護眼檯燈，以灰與白為主基調，簡化了電線的複雜視覺，變成了一款具有整體感，卻乾淨舒爽的風格檯燈。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

而內建的功能並不如外型這樣簡單，MindDuo 2有入席偵測，可自動感應使用者坐下離開，自己開關燈，還有色溫與亮度調整，並在最右邊設有亮度指示燈，告知使用者現在的光線是太強、剛好或太暗，此外還有「智慧調光」，能依照使用者在觀看螢幕或是書本，進行照明度最佳的燈源，甚至還有30分鐘定時器，會發出聲音提醒使用者休息，都是因應新時代的學習風格而設計。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

MindDuo 2外型以柔和且自然圓潤的輪廓，成為孩童適用的產品，外殼和面板以不同色卻同色系設置，展現出一種現代感，成為不至於太過童趣的設計，展示了美學和功能的和諧融合，將照明體驗提升到新的高度，且能兼具高效和舒適的學習，還能為房間增添美感，成為護眼檯燈的新設計標竿。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

萊雅集團近期也於2023 VivaTech科技展展出集團下的最新科技成果，旗下品牌蘭蔻推出的「手持精準智能上妝輔助儀（HAPTA）」，專為行動受限的人士設計，幫助他們平穩上妝；植村秀的「畫眉神器」讓消費者在家也能畫出專業且適合自己的眉型；巴黎萊雅的「家用染髮科技」器材能使染劑覆蓋更加均勻，並讓整個染髮過程更加便利。

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

▲BenQ的MindDuo2檯燈。（圖／翻攝Doogdesign設計公司官網）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

BenQ, MindDuo2, 檯燈, 護眼檯燈, 兒童

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

舒華穿T恤秀Bra好帥！造型落差超大　從碎花洋裝到滿頭髮捲都能駕馭

舒華穿T恤秀Bra好帥！造型落差超大　從碎花洋裝到滿頭髮捲都能駕馭

「短版上衣」四種穿搭公式學起來　混搭工裝褲一秒變時髦精 吃飽也能減肥！營養師推薦6大「刮油食物」　輕鬆減少脂肪堆積 測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人 超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？ 巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE讓裸身男模當眾套上衣　Acne Studios大玩丹寧 超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象 內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面