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吃粽子不怕胖！營養師教「粽子食材替換法」4招，少油少鹽更高纖

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▲▼ 吃粽子不怕胖！營養師教食材替換法4招。（圖／達志示意圖）

▲營養師教替換食材讓粽子能幫得少油少鹽更健康。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

端午節倒數中，你也是每到這時節就一定要吃粽子的人嗎？喜歡吃粽子，但又擔心高油高熱量，最怕連假過完就發胖？知名營養師高敏敏就分享「健康版粽子」食譜，教你聰明替換食材，包出少油少鹽更高纖的粽子，讓你吃得美味健康又少負擔。

▲▼ 吃粽子不怕胖！營養師教食材替換法4招。（圖／達志示意圖）

＃將糯米換成高纖米

因為糯米不易消化，建議換成像是燕麥、糙米、蒟蒻米、花椰菜米等高纖米，不止能增加纖維攝取，更可以穩定血糖血脂。

＃將高熱量肥肉替換成瘦肉

像是五花肉等肥肉或是加工肉、花生等，都是屬於高熱量食材，建議可替換成瘦肉、豆乾、毛豆、黃豆等食材，吃起來少負擔又美味健康。

▲▼ 吃粽子不怕胖！營養師教食材替換法4招。（圖／達志示意圖）

＃少加醃料調料

像是菜脯干、鹽巴、醬油等調料，除了會增添熱量之外，鈉含量也會升高，如果真的想要提味，建議可以換成天然辛香料，像是蔥、蒜、胡椒等都是不錯的選擇。

＃加入有口感的蔬菜

如果想增加膳食纖維的攝取，高敏敏也分享一個小秘訣，就是在粽子裡加入像是香菇、杏鮑菇、黑木耳、竹筍等有口感的蔬菜，可以讓口味更豐富、增加飽足感，同時飲食更均衡。

▲▼ 吃粽子不怕胖！營養師教食材替換法4招。（圖／達志示意圖）

而除了粽子餡料的替換之外，高敏敏也提醒，腎臟不佳的人建議選用白糯米即可，蔬菜可以先汆燙後再包餡；而若是腸胃消化不佳的人，糯米要適量食用，或是將粽子包小顆一點，都是聰明吃粽的方法。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

端午節, 粽子, 肉粽, 少油, 少鹽, 健康, 食材, 吃法, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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