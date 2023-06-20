米蘭男裝周／鄭在玹隔「黏液」看PRADA新裝　TOD’S用奶茶色吐優雅

▲PRADA 2024春夏男裝秀，伸展台兩側流下膠狀液體。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

PRADA在米蘭男裝周發表2024春夏系列，一道道「黏液瀑布」從伸展台兩側流下，包括南韓人氣韓團NCT成員鄭在玹、女星金泰梨、日本男星坂口健太郎等觀眾，都隔著這層「黏液」看向新裝，系列以襯衫為中心展開，轉換成各式造型；TOD’S則以義式花園為主題，打造溫暖色調的男裝，奶茶色佔了不少篇幅，令人感受細膩優雅。

▲鄭在玹是PRADA的品牌大使，穿著西裝現身，他在IG上po出隔著黏液瀑布看秀，以及膠狀黏液滴落在地板上的模樣。（圖／品牌提供、翻攝kimtaeri_official IG）





▲PRADA 2024春夏男裝從襯衫出發，自在地變化出各種樣貌。

PRADA以「Fluid Form」為2024春夏男裝定義，無論從場地或服裝都緊扣著欲探討的「流動」與「自由」，讓身體、衣物、環境彼此互動，設計師Miuccia Prada和Raf Simons以襯衫為起點，玩出多種樣貌，可以變身西裝領塞進短褲，乍看需要花幾秒想一下「這是襯衫」？或是加上多個口袋展現工裝風，也能加長如風衣，放開了既定印象與模式，更自由多元。

▲襯衫上的立體花朵非常吸睛。

開秀不久，伸展台兩側流下膠狀物的黏液瀑布，模特兒在中間穿梭，觀眾隔著黏液看秀，NCT成員鄭在玹還拍下膠狀黏液在地板上堆積的模樣。鄭在玹是PRADA的品牌大使，穿著2023秋冬系列的成套西裝現身，金泰梨也是嘉賓，以黑上衣搭配短裙、濕髮造型出席，日本男星坂口健太郎與演出《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）而聞名的英國男星Louis Partridge比鄰而坐，兩人合照相當可愛。

▲金泰梨以濕髮、短裙造型出席PRADA秀。





▲坂口健太郎（左）、英國男星Louis Partridge坐在一起看秀。

TOD’S的2024春夏男裝，強調著義大利的工藝與品質，剪裁顯得輕鬆閒適但絲毫不馬虎，無論夾克、長褲、襯衫都相當實穿，三角形皮革標誌成了醒目的小細節，系列以大地色為基調，棕色、米色、奶茶色貫穿，顯得溫暖優雅。

將經典作品用簡約的方式詮釋，是一大重點，還有開車鞋、斜背小包等眾多配件，都是TOD’S的拿手好戲，絕不能錯過，呈現出最美好的義式生活樣貌。

▲TOD’S的2024春夏男裝，充滿義式優雅風格。