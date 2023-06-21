試・開箱／女人最性感助攻配件！奶茶裸色系營造曖昧氛圍感

記者李薇／台北報導

提到法國女人，總讓人馬上聯想到「優雅」二字，比起一致化的時尚感，她們更重視個人風格的獨特性，從香味、唇色到髮型，每一樣都是專屬個人獨一無二的識別，嬌蘭彩妝創意總監VIOLETTE曾說，「唇彩就像是時裝，它使女人成為真正的女人，也是最時尚的性感配件」，所以，嚮往法式時髦鬆弛感的妳，當然要從唇彩開始。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏－法式裸感系列，售價2050元

專為每一個不同膚色的女性設計，嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏法式裸感系列，把女性原生自然之美，透過大地裸色強調出來，米色、裸色或是玫瑰色調閉著眼都能輕鬆上手，更獨特的是添加了「黑色」色料，讓唇彩在顯色同時又不會過度鮮明，頗有莫蘭迪的灰階感，降低飽和度，質感立刻大躍進，而且不管是霧面、光澤質地，都可以在這系列找到。

＃sisley 植物閃耀水潤光唇膏，售價1600元

上妝同時兼顧保養，sisley推出擁有養護效果的水潤光唇膏系列，裡面添加辣木油及荷荷芭油複合植萃成分，可以滋養唇部肌膚，同時擁有光澤潤透的玻璃唇妝效果，擦起來特別顯年輕，不容易出現唇紋，讓雙唇看起來彈潤又飽滿。

＃ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏 #107，售價1500元

宛如多汁蜜桃的粉橘色調，是ARMANI奢華絲緞訂製唇膏系列全新推出的色選，溫溫柔柔的奶茶感，輕鬆打造時下最火純慾風，一抹就有飽和色澤，淡妝、濃妝都適合，駕馭白開水妝容立刻顯出好氣色。