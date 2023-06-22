風・Luxury／C羅千萬珠寶錶多連發　梅西紫色AP搶鏡

▲C羅宣傳礦泉水事業，以清新的米色西裝外套搭配HUBLOT Big Bang Integrated 陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶。（圖／翻攝cristiano IG）



記者陳雅韻／台北報導

38歲的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）擁有許多bling bling的華麗名錶，近日宣傳投資的礦泉水品牌時，又亮出限量錶，以一襲米色西裝搭配HUBLOT全球限量30只的Big Bang Integrated陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，全透明的藍寶石水晶材質配上鑲嵌48顆方形彩色寶石錶圈，很適合夏日穿搭，但此錶身價不菲，要價14,715,000元。

▲HUBLOT Big Bang Integrated 陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶全球限量30只，14,715,000元。（圖／HUBLOT提供）

C羅所戴的HUBLOT Big Bang Integrated陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，鍊帶由165枚零件組成，當中有22個零件完全由藍寶石製成，達到完美的透明度與絕佳的佩戴體驗，關鍵在於品牌全新研發的鈦金屬錶栓，確保不會從任何一個鍊節的兩側突出；內載鏤空陀飛輪機芯，凸顯不停轉動的陀飛輪裝置，成功吸引C囉目光。

▲C羅近日也常戴Jacob & Co.鑲嵌424顆總重約42.35克拉藍寶石的Caviar Flying Tourbillon陀飛輪錶，約28,420,000元。（圖／翻攝Jacob & Co.官網）

千萬名錶不僅於此，近日C羅也常戴Jacob & Co.的Caviar Flying Tourbillon陀飛輪珠寶錶，驚人的是從面盤、錶圈到錶殼，全鑲滿424顆總重約42.35克拉的梯形切割藍寶石，如此「密集」的寶石排列設計，靈感來自名貴的魚子醬，顧客可依喜好向品牌訂製心儀的寶石款式，C羅珍藏的藍寶石陀飛輪錶約28,420,000元。

▲梅西（左）抵達北京時戴著AP紫色款Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶特別限定版，非常搶眼。（圖／CFP）





▲梅西戴的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶特別限定版，2,827,000元。（圖／AP提供）

足球天王梅西（Lionel Messi）也收藏不少名錶，日前他率阿根廷國家隊到北京和澳洲進行友誼賽，下飛機時被捕捉到戴著亮眼的紫色錶款，是瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶特別限定版，18K白金錶殼與鍊帶搭配鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾的紫色面盤，並附一條紫色橡膠錶帶，梅西換上紫色錶帶，即便錶款沒有鑲任何寶石，已夠搶眼了。