測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG＠tvn_drama

談了好多戀愛，還是遇不到適合的人？還在找尋什麼樣的人會是自己的靈魂伴侶？《小紅書》上就有個心理測驗引發討論熱潮，挑一種飲料就能測出你的靈魂伴侶是哪種人，不少測過的網友都狂讚很準。

Q：下面4種飲料中，你覺得哪一種飲料最適合自己？

A.咖啡



B.汽水



C.牛奶



D.紅茶

【往下看解析】

A.咖啡：能力很好也有才華的人

選擇咖啡的你，本身就是一個很有才華的人，你對自己的要求非常高，不管是在工作上或生活中，對任何事也總是保持著高標準和高要求。因此，你們對於另一半的要求也很高，你希望、也需要對方和自己具備一樣水準的才華和能力，對方若是空有其表卻胸無點墨，就算外在條件再好，你都無法忍受。

B.汽水：有文藝感氣質的人

這類型人在生活中追求的是日常當中的浪漫，面對自己的生活總是在不斷地尋找更多的感受和享受。因此，和你一樣很注重理想、文藝感知力強的人，才能和你一拍即合，因為對於人生有著相似相近的態度，讓你們能互相欣賞、惺惺相惜，也因此能一起在生活中度過許多美好時光。

C.牛奶：有責任感的人

選擇牛奶的這類人，做人處事的最大原則就是腳踏實地，所以對你們來說，選擇伴侶也會想找一個富有責任感、實事求是的人。或許這樣的另一半不太會展現自己的情感，或不擅長表達自己的內心想法，但在日常生活相處中，他會不斷地為了你們兩人的未來持續努力，用行動展現他的真心。

D.紅茶：能對你一心一意的人

會選擇紅茶的你，很需要一個能夠給你十足安全感的對象，你需要對方不斷的表達出你對於他的重要性，展現出對你的專情，他才能真正地走進你的內心，得到你的真心。在彼此互相信任交心的情況下，你們也能為對方付出彼此最濃厚的愛意，互相扶持走下去。