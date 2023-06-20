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夏季話題去角質盤點：香奈兒淨化慕斯、SABON果醬磨砂膏

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▲▼去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季推出不少嶄新質地的去角質產品。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春轉夏時，肌膚容易出現出粗糙，好像塗抹什麼都吸收不進去，這時候可以試試看每周1-次的去角質，不僅幫你重現柔滑膚觸，肌膚潔淨感也立刻大提升！

▲▼去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 深海精萃去角質淨化慕斯，150ml，1,900元

由水精華轉化為泡沫的全新質地，輕按壓頭後，水精華的質地即可轉化為緻密泡沫，幫助臉部溫和去除角質，重現柔滑膚觸，同時提升光澤，肌膚立即感受舒適清爽。

▲▼去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 珍萃玫瑰二合一臉部純淨磨砂膏，125ml，1,680元。

富含大馬士革玫瑰精油與紫丁花萃取成份，同時顆粒也較細，凝膏狀的質地更適合乾肌與敏弱肌，洗後肌膚柔滑保濕。

▲▼去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 純淨滋潤去角質霜，75ml，1650元。

乳霜基底的去角質配方，融合細石英粉與乳酸，能夠溶解污垢油膩，清理雜質並淨化毛孔，幫助肌膚代謝老廢角質，達成肌膚代謝週期的最佳狀態

plus 頭皮也要去角質！

▲▼去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml，1,080元。

以甘草次酸複合物漸進式控油及調理頭皮，再運用檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，更是少見不含藥性成分的液態洗髮精，適合居家定期使用，

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關鍵字：

去角質, 清潔, 換季

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