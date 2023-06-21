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中醫師：端午節濕熱易造成中暑！教你「各種體質」健康對策

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▲▼中醫師教你端午前後不中暑。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲端午節進入濕熱月份，人容易出現身體不適。（圖／Pixabay、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著端午節到來，就中醫理論來說，也進入了「濕重」月份，黃名仕中醫師表示，這個時期，人們容易出現感冒、消化不良等身體不適，他建議不同體質的人可採取不同的保養治療方式，一起聽聽他怎麼說。

黃醫師表示，當潮濕和悶熱超過人體能承受的，中醫會稱為外邪，也就是濕邪、熱邪。會造成一系列人體機能失調。他舉例端午前後最容易出現中暑、濕疹、消化不良、倦怠、情緒不穩定等問題，以上與農曆五月的濕熱天氣有著密切的關係。

▲▼中醫師教你端午前後不中暑。（圖／Unsplash、Pixabay）

而對於如何預防和改善這些問題？黃醫師給出了一些具體的建議。他強調，不同體質的人應該採取不同的保養或治療方法。例如，濕熱體質的人應該飲食清淡，選擇解熱袪濕的食材，如薏苡仁、赤小豆、綠豆、竹葉茶和苦瓜等，避免辛辣、油膩的食物，中藥可用甘露消毒丹來清熱利濕。而對於氣虛體質的人，他們可以選擇易於消化的食物，如黑豆、山藥、紅棗等，以補充氣血，中藥可用益氣聰明湯、清暑益氣湯來益氣除濕。此外，適度的運動和休息也對提升氣虛體質的人的身體狀態有益。

▲▼中醫師教你端午前後不中暑。（圖／Unsplash、Pixabay）

黃醫師提醒，食療和中藥的使用應根據個人體質和具體症狀進行調配，最好在合格中醫師的診療下進行服用。此外，端午期間，在享受粽子時，要注意適量食用，成年人一餐一顆為佳，避免攝取過多熱量或鹽分所造成的消化不良、體重上升或高血壓。保持充足的水分攝取，適時補充電解質，避免長時間暴露在高溫或淋雨的環境，適度運動、減壓與放鬆，都是保持健康的重要措施。

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關鍵字：

中醫, 端午, 健康, 中醫師, 濕熱

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