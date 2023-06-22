解饞又不怕胖！營養師推薦「減脂期能吃」的10種零食飲品

▲營養師推薦10種減脂期也能吃的零食飲品，能解饞又不怕發胖。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

大家都知道減肥要管住嘴，盡量少吃零食、少喝飲料，但有時候越不能吃就越想吃，或是飲食控制了幾天總會有嘴饞的時刻，到底該怎麼辦？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享10種減脂、飲食控制期間也能吃的零食飲品，嘴饞時可吃這些比較沒負擔的食物解解饞，只要注意適量就沒問題。

＃元本山海苔



蕭瑋霖分享前陣子有在限時動態發過文表示減脂期可以吃海苔，結果有許多人詢問擔心鈉含量很高。但他表示，其實6束一包的包裝大約4.6公克，無調味版的鈉含量才41毫克，非常少，就算嘴饞吃一整包也還好，甚至還可以補充一點膳食纖維。（一包熱量14Kcal）

＃無調味堅果



雖然堅果的熱量高，但會說減脂期時可以吃主要是為了其中的好油，每天吃10g，大約一份油脂，對身體還不錯，建議要選擇無調味的堅果來吃。（每10g熱量65.9Kcal）

＃泰國辣味魷魚



魷魚不太好咬，加上帶有辣味，蕭瑋霖分享自己一包可以分成兩三天吃，一口一口慢慢咬能撐很久，嘴饞可以拿來吃，熱量也不高，但要注意的是鈉含量偏高，所以還是要適量吃。（一包熱量80Kcal）

＃70%以上的黑巧克力



黑巧克力中的類黃酮成分「可可黃烷醇」，除了有抗氧化的效果外，也有研究發現可以減少食慾，所以當想吃甜食時，建議可吃黑巧克力，不僅有飽足感，還可幫助降低食慾。推薦每天吃20～30g的70%以上黑巧克力，對身體也有益處。（每30g熱量92Kcal）

＃無加糖豆漿



豆漿是蛋白質的好來源，建議吃飯時想配飲料，可以選擇豆漿來搭配。（每罐熱量183Kcal）

＃無糖黑咖啡或茶飲



基本上無糖飲品都沒問題，像是無糖茶飲可說是搭餐飲品的首選，若想加牛奶做搭配做成紅茶拿鐵或拿鐵咖啡也很不錯。（每罐熱量0Kcal）

＃氣泡水



沒有熱量的氣泡水也是減脂期的好物之一，可以為身體補水又比純喝水有趣。（每罐0Kcal）

＃代糖飲品或甜品



蕭瑋霖表示，基本上代糖食品在減脂期間是可以吃的，但因目前有研究發現代糖可能會刺激甜味接受器，造成提高吃甜食的慾望；或是破壞腸道菌相，影響血糖波動，建議還是要適量。像是零熱量果凍（每個熱量0Kcal），好吃解饞又少負擔，或是可樂纖維+（每罐熱量11Kcal），高纖順便補充膳食纖維。