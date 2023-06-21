IKEA絕版品出清「破千商品5折起」　超能放BILLY書櫃1100元帶回家

▲IKEA絕版品出清即起折扣一個月，夏季小物都能趁此時入手。（圖／IKEA、HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁入立秋，一瞬間夏天就過完了！但炎熱的季節正要開始，IKEA即日起至7／19連續一個月期間，推出春夏商品絕版品出清優惠，破千項商品特價5折起，本波主打輕爽色調家具與夏日派對小物，其中品牌熱賣的BILLY書櫃也在優惠之列，只要不到原價一半就能搬回家，春夏商品設計其實在亞熱帶的台灣，一年四季都很實用，有空不妨去挖寶吧。

▲現省近五千元的HEMNES書桌，桌體的美背式設計，放在房間中央也美觀大方。

想為居家空間注入新鮮感，不妨趁IKEA絕版品出清時出手，本次出清較大幅度優惠包括HEMNES書桌，原價12,900元，特價7,990元，直接現省近5,000元，採用經典染白色設計，以天然實木材質製成，好用耐看；LIATORP白色電視櫃原價8,990元，特價6,500元，現省2,490元；可變形的GALLNÅS扶手椅原價9,990元，特價7,900元，其設計簡單幾個步驟就能展開，變身成舒適的躺椅或多人可坐的長凳，適合於小空間使用。

▲帶有浪漫氣息的LIATORP白色電視櫃，增添柔和的鄉村風格。

▲年年熱銷的BILLY書櫃（左），CP值高又耐看；可變形的GALLNÅS扶手椅（右），適合於小空間使用。

本次特別祭出長年經典熱銷的BILLY書櫃優惠，原價2,290元，特價僅1,100元就可帶回家，現省 1,190元，省下來的都比特價價格還多，不論擺放書籍、展示或收藏品都輕鬆搞定，永不退流行的簡約設計，能輕鬆融入不同居家風格，趁現在48折出手最划算。

▲SOMMARFLOX 附龍頭飲料罐，搭配SOMMARFLOX玻璃杯。

另還有夏日居家小物也出清，SOMMARFLOX 附龍頭飲料罐，原價429元，特價299元，瓶蓋兼手柄的聰明設計，隨手一拿就可輕鬆把它帶到任何地方；SOMMARFLOX玻璃杯4件原價249元，特價149元，採用輕透的玻璃材質，搭配清新的疊石與花卉圖案，為餐桌增添夏日風情。

▲SUNNERSTA收納筒，僅需9元就能買到；SOMMARLÅNKELed裝飾燈串，原價599元，特價399元。

另外則不能錯過9元起的銅板價好物，包括只要9元的SUNNERSTA藍色收納筒，原價19元，現在只要尾數帶回家；帶有質感灰綠色調的NIMM附蓋收納盒，原價149元，特價49元，附有蓋子與把手設計，方便整理文具或其他生活物品；水彩花朵圖案的POLARTÅG靠枕套，原價199元，特價99元。

IKEA表示，大台北地區的IKEA四家分店也有優惠加碼活動，從6／20至7／19期間，新店店、新莊店、內湖店、以及台北城市店小巨蛋，購買家具家飾單筆消費滿500元，就送瑞典烤杏仁蛋糕券1張，送完為止。

台灣居家品牌HOLA在端午連假熱浪來襲，針對旗下SNOW TOUCH系列推出體驗活動，從6／24至7／16期間，打造「情緒中暑急救站」，快閃台北、台中、高雄特定地點。現場可以體驗SNOW TOUCH冰紗車並依循「坐、躺、趴、蓋、靠 」程序，感受SNOW TOUCH冰紗系列帶來的沁涼感受，現場打卡還能兌換特製台灣鮮果冰棒（每日限量，送完為止），或抽中SNOW TOUCH全系列商品。