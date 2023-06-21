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遠百寶慶8月拆除　徐旭東：重建後將有影城、更現代化

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▲遠東百貨台北寶慶店,寶慶遠百,現存台北最老百貨公司,8月遠百寶慶將進行危老都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲遠東百貨台北寶慶店8月將拆除，目前正在清倉特賣。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年經營達51年的遠百寶慶店，即將在今年7月底熄燈、8月正式拆除，目前正在舉辦出清拍賣，今（6／21）遠百董事長徐旭東出席股東會時表示，對這間「第一個真正的百貨」會有很多懷念，重建後將加入影城，並有更多現代化元素。預計屆時將為西門町商圈帶來另一個新風貌。

▲▼遠東百貨股份有限公司112年度股東常會6/21召開，董事長徐旭東、總經理徐雪芳及SOGO董事長黃晴雯親臨主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠東百貨股份有限公司112年度股東常會6／21召開，董事長徐旭東出席透露寶慶重建後計畫。（圖／記者湯興漢攝）

遠百寶慶店民國61年開幕，在台已經經營超過半世紀，是許多50、60年代民眾的青春回憶，因應西門町商圈、購物模式變遷，且老舊建築因樓地板限制導致招商不易，去年遠百總經理徐雪芳大膽向集團董事長徐旭東提案打掉重蓋，徐旭東長考了整整一個月終於定案，今年8月正式拆除。

現全台有12間商場的遠東百貨公司，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，與西門商圈共存共榮，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，許多時髦貴婦流連，也是遠東集團董事長徐旭東開設的首間百貨，是「起家店」的標示性意義，據說徐旭東也曾跟父母一同在此逛街，對該店感情深厚。

▲遠百寶慶。（圖／遠百提供）

▲遠百寶慶在1972年開幕的模樣，當時8樓還是遠東集團的總公司。（圖／遠百提供）

今徐旭東出席遠百股東會時，也提到寶慶店之後的規劃，表示該店是遠百旗下年代最早的百貨，也是許多民眾人生中第一次逛的百貨公司，心裡當然會有很多懷念，但受限格局還是決定徹底改建，之後將加入影城以及更多現代化元素，有信心以新面貌營運後表現會很不錯。

遠百總經理徐雪芳也表示，寶慶三條捷運交會之處，過去民眾出捷運站就往西邊走，希望接下來大家可以駐足寶慶店，讓寶慶店成為西區新地標。

▲遠東百貨台北寶慶店,寶慶遠百,現存台北最老百貨公司,8月遠百寶慶將進行危老都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲遠東百貨台北寶慶店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼遠東百貨股份有限公司112年度股東常會6/21召開，董事長徐旭東、總經理徐雪芳及SOGO董事長黃晴雯親臨主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠東百貨總經理徐雪芳。（圖／記者湯興漢攝）

目前遠百寶慶店也正進行清倉拍賣活動，首波從6／1起至6／27止，百貨服飾當日單筆滿3,000元送200元；保健器材當日單筆滿5,000元送500元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。針對信用卡祭出10大指定銀行，全館當日刷滿5,500元送商品券100元，且各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起、必BUY商品推薦等與周年慶同等級的回饋。

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關鍵字：

遠百寶慶, 最老百貨, 出清拍賣, 遠百

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