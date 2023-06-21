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沒玩過就落伍！韓系四格拍貼機又增兩大據點　還能拿千元保養超佛

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記者李薇／台北報導

還沒有玩過韓系拍貼機嗎？那可要跟親朋好友趕快揪一下，用照片記錄彼此珍貴的情誼！以下就盤點近期兩個可愛拍貼機據點，不僅可以拍出美美的相片，還可以免費拿保養品試用包，當然CP值超高！

＃HR赫蓮娜 捍衛年輕基地

▲赫蓮娜,綠寶瓶,INNISFREE,保養,拍貼機,快閃店,。（圖／品牌提供）

「繃帶乳霜始祖」赫蓮娜縱橫美妝圈超過120周年，其科研與技術早就是業界領頭羊，以5月重磅升級的「綠寶瓶」植萃綠寶修護精華為概念，推出為期7天的捍衛年輕基地快閃店，首站將於台北新光三越南西店登場，現代科技感設計，搭配超強美肌拍貼機，跟朋友一起分享四格紀念，真的很有意義。

▲赫蓮娜,綠寶瓶,INNISFREE,保養,拍貼機,快閃店,。（圖／品牌提供）

從6月22日到29日登場的快閃店，也提供原廠精心製作的「綠寶捍衛任務遊戲」，只要每天前20名挑戰成功，並加入官方LINE與追蹤IG，就可以免費拿價值千元的10ml綠寶瓶，完成拍照打卡還有機會抽中萬元正貨一瓶，現場獨家販售綠寶瓶50ml送30ml組合，如再加購綠寶亮眼霜或是綠寶水，還能獲得可愛手機包，現在入手超划算。

＃INNISFREE 自由之島

▲赫蓮娜,綠寶瓶,INNISFREE,保養,拍貼機,快閃店,。（圖／品牌提供）

韓系自然系保養品牌INNISFREE將焦點從濟州島放眼到最新虛擬島嶼，不只使用純淨成分，更添加了高效科技養膚，在台北信義新光三越A11架設了超美的山林島嶼，宛如都市綠洲，一踏進裡面就能感受到滿滿療癒氛圍，清新綠意的生機盎然，真的每一個角度都好好拍。

▲赫蓮娜,綠寶瓶,INNISFREE,保養,拍貼機,快閃店,。（圖／品牌提供）

當然快閃店內也提供了搶眼的「ACTIVE GREEN」韓系拍貼機，一次四格紀念再贈送兩張照片，可以跟朋友一人一張分享，而且不需要任何手續就可以免費玩；只要過關完成藏寶圖任務、追蹤官方IG，免費拿「早C晚A三日體驗保養組」與維他命C淨亮精華100元折價券；另外，消費滿1500元，擁有限量綠茶籽玻尿酸保濕精華10ml＋維他命C淨亮精華7ml。

▲赫蓮娜,綠寶瓶,INNISFREE,保養,拍貼機,快閃店,。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

赫蓮娜, 綠寶瓶, INNISFREE, 保養, 拍貼機, 快閃店

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