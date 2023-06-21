夏季雷射除毛該注意的細節！前3天先刮除、酸類去角質都暫停

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏季女生多會穿細肩帶、背心、比基尼等等，對於毛髮整理的需求也大增，不少人會想要尋求雷射除毛，來達到時間較長的潔淨感受，光澤診所皮膚科醫師蔡凱淇就指出，懷孕、糖尿病或皮膚疾病的患者不適合雷射除毛，要特別注意，療程後也應該加強保濕與防曬，降低肌膚敏感與暗沉。

毛髮生長量根據體質與部位不同，都會有所差異，一般來說，雷射除毛大約做6到12次，就可以抑制約70%左右的毛髮生長，主要是利用黑色素對特定波長雷射光的吸收，讓毛囊根部被破壞，進而達到停止生長，不僅施作時間短暫，可以維持清爽的時間也較長。

雷射除毛的事前準備，蔡凱淇也建議，前一周避免曝曬陽光、拔除毛髮或是蜜蠟除毛，在療程前3天，可以先自行刮除區域毛髮，讓處於生長期的毛髮稍微長出，幫助雷射能量的目標更精確，毛囊得以被破壞，但也不要留太長，容易導致吸收太高的熱能而燙傷，每次施打時間也建議間隔4到6周，過長或過短都會影響效果。

在除毛之後的養護重點，蔡凱淇表示，受到熱能影響，毛孔周圍容易泛紅微腫，可以冰敷來降低不適，並以溫、冷水做清潔，可以使用保濕與物理防曬加強呵護，但要避免美白、酸類、去角質、酒精等產品，並且禁止泡澡、蒸汽浴、烤箱或三溫暖。

雷射除毛雖然方便，但並不是適合所有族群，像是懷孕、哺乳期的婦女、患有糖尿病、癲癇症、光敏感症、癌症或有未癒的皮膚疾病的人也不太適合，另外，長期服用口服A酸、光敏感藥物、抗凝血劑等的患者，也建議先與醫師討論之後，再謹慎評估。

蔡凱淇醫師







學經歷：

陽明大學醫學系畢業

慈濟醫學中心皮膚科醫師

門諾醫院皮膚科及醫美中心主治醫師

中華民國皮膚科專科醫師

台灣皮膚美容外科醫學會會員

台灣醫用雷射光電學會會員

台灣皮膚科醫學會會員