澎湖高評價餐廳在地人也激推　現撈生魚片、創意料理讓你欲罷不能

文／MENU美食誌

澎湖除了有迷人的風景，還有吃不完的美食。想要將在地人激推的美食一網打盡，看這篇就對了！

ADDICT RESTAURANT 癮餐廳

澎湖縣馬公市

餐點主要以澎湖海鮮為主，再搭配當地種植的蔬果，製作出豐富創意的料理。從前菜、主餐到甜點都表現得可圈可點，非常推薦！

▲ADDICT RESTAURANT 癮餐廳。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

魚好刺身專賣店

澎湖縣西嶼鄉

供應的生魚片皆是當日現捕的特色魚種，每次造訪都能品嘗到不同的新鮮漁獲，魚種都是由店主搭配而成，可依用餐人數挑選大小盒品項。

▲魚好刺身專賣店。（圖／美食客Andrea提供）

味良し壽司

澎湖縣馬公市

隱身於北辰市場中的生魚片專賣店，以外帶跟立吞壽司為主，每日品項皆不同，食材相當新鮮，只販賣中午時間。

▲味良し壽司。（圖／美食客Atkinson Chang提供）

傻愛莊

澎湖縣馬公市

位於三級古蹟內的餐廳，每一間用餐區域都長得很不一樣，菜色有中式也有西式可選擇，推薦珊瑚餅、炸蛋、炒花菜干還有蒜蒜麵。

▲傻愛莊。（圖／美食客Hola Vanessa提供）

CHUJU雛菊餐桌-義式料理

澎湖縣馬公市

外觀打造為純白色系，加上綠意點綴，呈現出絕美的森林系風格。特別推薦海鮮百寶袋、麻奶牛肉義大利麵及青醬鮮蝦豪華版。

▲CHUJU雛菊餐桌。（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

莫子嗜物所

澎湖縣馬公市

主打法式無菜單料理，店內裝潢帶有歐式古董的高貴典雅，而戶外則是露天庭院加上燈泡串裝飾，以在地食材製作出創意料理，會不定期更換菜單。

▲莫子嗜物所。（圖／美食客10提供）



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