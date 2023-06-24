暑假海尼根「用啤酒環遊世界」　麒麟跟森永果實冰推Chill特調

記者蔡惠如／綜合報導

暑假到了，啤酒成歡聚重頭戲，啤酒品牌海尼根今夏讓消費者嚐鮮，引進多款限定啤酒，來自美國、英國、紐西蘭限定酒款跟口味，讓你天天喝都不會膩，日本麒麟KIRIN旗下冰結系列，則與森永ICEBOX果實冰合作推出特調，輕輕鬆鬆就能化身Chill的Bartender。

今年海尼根針對盛夏再次引進多款限定啤酒，包含STRONGBOW詩莊堡季節限定的「黑甜莓果」及「清新柑橘」、充滿驚奇風味的OOD Company「社交女王」特調雞尾酒，以及風靡全美的加州Lagunitas拉古尼塔斯IPA精釀啤酒，與紐西蘭老牌酒廠Monteith's IPA精釀啤酒，加上旗下Edelweiss艾德懷斯白啤所推出的「輕奢蜜桃」、「繽紛莓果」，滿滿10款讓你用嘴巴環遊世界。

其中特別款式包括結合焦糖大麥濃郁口感與熱帶水果風味的Lagunitas IPA精釀啤酒，明顯的啤酒花香、西岸風格的柑橘果香與松針香，與些許白葡萄酒、李子、香料、胡椒與麥芽的香甜，整體苦度明顯但風味上十分平衡，每口都帶有焦糖麥芽的香甜，是來自美國的長期不敗款，單瓶售價99元。

而紐西蘭從1868年至今Monteith酒廠，以出產金黃色的精釀啤酒聞名，今夏海尼根也引進三款「西岸雲霧IPA」、帶水果風味的「黃金雲霧艾爾」、以及尾韻有松果柑橘香氣的「鳳凰IPA」，單瓶售價79元。另同場加映紐西蘭驚奇公司OOD Company「社交女王」特調雞尾酒，以水蜜桃和百香果結合伏特加，帶出熱帶海灘的度假感，單瓶售價69元。

麒麟KIRIN旗下酒款冰結，以「冰點凍結」獨家技術，用無濃縮、無加熱的手法保留果汁風味，配以口感柔順、酒精味少的純淨伏特加，襯托出果汁的清爽，顛覆水果調酒甜膩的印象及無糖即無味的想法，在市場受到歡迎，今夏宣布在台灣以常態非限量進行販售。

近期麒麟與森永聯手推出新提案，建議消費者使用森永「ICEBOX果實冰」中的多瓣冰晶，加入KIRIN冰結調酒飲用，簡單兩步驟即可獲得一杯口感綿密爽脆、果香十足的冰沙調酒，且ICEBOX果實冰包裝採用寬口設計，撕開包裝及可倒入，即便是在戶外也能輕鬆製作果汁調酒。

麒麟表示，歡慶「KIRIN冰結無糖檸檬7%」於台灣常態販售，即起至9／30前購買KIRIN冰結調酒無糖系列，不限通路、品項及容量，登錄發票即可抽eminent萬國通路28吋時尚行李箱、BRUNO多功能電烤盤及美型智能氣炸鍋等多項好禮。

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