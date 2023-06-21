fb ig video ETtoday search mobile

吃飽也能減肥！營養師推薦6大「刮油食物」　輕鬆減少脂肪堆積

>

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／記達志示意圖）

▲營養師推薦6種有助減肥的「刮油食物」。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人為了減肥、怕發胖，不敢多吃甚至常節食，但其實吃對食物就能幫助減少脂肪堆積，不用餓肚子也能輕鬆減肥。小紅書上就有營養師分享6種有助減肥的「刮油食物」，能降脂清腸、排除油膩，有的還能保護心血管或是抗氧化，幫助養顏美容。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／記達志示意圖）

1.燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維及維生素，可幫助降低膽固醇和血脂，並能促進腸道蠕動，改善排便，且燕麥的飽腹感強，能幫助控制食慾，避免過於飢餓而暴飲暴食。

2.銀耳

銀耳含有豐富的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，減少脂肪吸收，且銀耳多醣是屬於植物性多醣體，有降低膽固醇、增強免疫力、抗衰老等作用。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／記達志示意圖）

3.洋蔥

洋蔥富含含硫胺基酸、含硫化合物，能幫助降低血脂和血壓，預防血栓的形成。另外，洋蔥還含有豐富的槲皮素，槲皮素是屬於擁有高抗氧化力的類黃酮的一種，有許多研究發現其具有抑制脂肪生成及增加脂肪分解的功能。

4.山藥

山藥富含黏液蛋白，能預防心血管系統的脂肪沉積，保持血管彈性，也能減少皮下脂肪沉積，避免肥胖。

5.海藻

海藻有「海洋蔬菜」之稱，是非常健康的低熱量、低脂肪食物，其含有的植物性多醣體能幫助降低膽固醇、延緩血糖吸收、調節免疫力等作用，像是海帶等褐藻還含有豐富的水溶性纖維質（海藻膠），能降低血液中的膽固醇濃度，提高分解脂肪的酵素效果。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／記達志示意圖）

6.玉米

玉米富含鈣、磷、鎂、鐵、硒及維生素A、B1、B2、B6、E、胡蘿蔔素等多種維生素和礦物質，營養素眾多，能降低膽固醇的吸收。

►吃粽子不怕胖！營養師教「粽子食材替換法」4招，少油少鹽更高纖

►營養師曝5種「變老食物」快少吃！小心臉垮、冒痘還長皺紋

►不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, 刮油, 不發胖, 脂肪, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？

超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？

安格斯12星座一周運勢6／19-6／25　金牛人財兩旺、天蠍土逆影響情緒 中醫師：端午節濕熱易造成中暑！教你「各種體質」健康對策 天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐 夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級 超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象 成功人士會避免的5種思考　「要求公平」只會在社會吃鱉 吃粽子不怕胖！營養師教「粽子食材替換法」4招，少油少鹽更高纖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面