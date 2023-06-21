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宋仲基同框林俊傑！LV大秀海量明星站台　蕾哈娜穿未上市的衣服露孕肚

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▲LV 2024男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲菲董接掌LV男裝的首場大秀，謝幕時他不斷合十表達心情。（圖／翻攝louisvuitton IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON（路易威登）新任男裝設計師「菲董」（Pharrell Williams）的首場大秀在2024春夏男裝周登場，設計師本人就是大咖明星，現場星光自然不凡，包括碧昂絲（Beyoncé）與Jay-Z、蕾哈娜（Rihanna）都到場支持，蕾哈娜穿的連身褲是2024春夏系列根本還沒上市，足見地位。才當爸爸的宋仲基也現身看秀，還有林柏宏、林俊傑等人，陣仗排開堪比頒獎典禮，用族繁不及備載形容也不為過。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲宋仲基（左）與林俊傑同框。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲宋仲基穿著清爽的藍色褲裝。

▲LV 2024男裝秀。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲碧昂絲與Jay-Z夫妻一起到場看秀。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲蕾哈娜與男友A$AP Rocky現身支持。

韓星宋仲基上周才宣布兒子已經出生的消息，新手爸爸立刻華麗轉身回到時尚圈，他穿著稍大的不對稱剪裁西裝，淺藍格紋顯得清爽。日前他被挖出在某次受訪時，提及為人父會失去工作機會，被網友撻伐，不認同「結婚生子會丟工作」的觀點，事實也證明他依然活躍，散發帥爸魅力。

林柏宏選穿格紋長外套看秀，還一度在眼睛處畫了人臉圖案，與LV聯名草間彌生的廣告一模一樣，相當可愛。他拍下伸展台畫面，大讚：「The music n the new collection are stunning.」（音樂和新系列都令人驚嘆），顯然很享受這場男裝周之旅。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲林柏宏選穿格紋長外套與成套長褲。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲林柏宏在臉上畫了可愛圖案。（圖／翻攝austinlin27 IG）

熱愛時尚與潮流的林俊傑當然不會錯過盛會，認真開箱邀請函、分享搭船到秀場的風光、po出菲董謝幕照並留言「Nailed it！」（幹得好），更大呼整場活動讓人超級過癮，他用「瘋狂」形容秀後派對菲董和Jay-Z一起演唱，最重要的還有和陳冠希、Kaws、村上隆等大票好友相見同框。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲林俊傑穿著簡單又有型，搭船前往秀場。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲陳冠希（左）與林俊傑。（圖／翻攝jjlin IG）

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲林俊傑與藝術家KAWS（左）、香港創意人S.K. Lam（林樹鑫，右）合照。

回到菲董的好友們，蕾哈娜先前就幫拍了廣告高掛在奧塞美術館的外牆上，宣傳這場男裝秀，果然挺著孕肚與男友A$AP Rocky到秀場為菲董站台，身上穿的正是熱騰騰剛出爐的2024春夏男裝，碧昂絲與老公Jay-Z一同出席，她穿黃色高衩裙裝並戴上大墨鏡，看秀時忍不住跟著音樂擺動，傑瑞德雷托（Jared Leto）以藍髮、紅色眼妝搭配白色長外套，造型永遠不讓人失望。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲傑瑞德雷托畫著色眼妝相當搶眼。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲千黛亞（Zendaya）受邀看秀。

▲LV 2024春夏秀明星。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲王嘉爾深色裝扮，頭髮成為大亮點。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 宋仲基, 林俊傑, 林柏宏, 蕾哈娜, 碧昂絲, Jay-Z, A$AP Rocky, 2024春夏, 巴黎男裝周

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