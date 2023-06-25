4個植萃清新髮品展開舒爽夏季！告別油頭臭味、髮根變超蓬鬆

文／女子學

酷熱的六月豔陽高照，明明還沒上班，通勤路上就已經曬得大汗淋漓，頭皮大出油、頭髮凌亂不僅讓專業形象毀容，也破壞了一整天的好心情。

在有機、零添加物當道的今日，天然的「植萃」產品成為消費者的新選擇。 正值夏季，編輯推薦4個「植萃」髮品品牌，讓你在家進行一場舒暢的森林浴，出門也能清新自在。

洗髮精－黑淬絲



MIT品牌黑淬絲強調頭髮堅韌來自健康的頭皮，秉持著「從根源改變的力量」，採用貼近自然、源於大地產物的「植萃」精華，深層清潔並滋養頭皮，使頭髮不分岔、彈性豐盈不扁塌，重點是還有迷人舒適的香氣， 讓洗頭成為一種享受！

▲黑淬絲洗髮精。（圖／黑淬絲官網）



黑淬絲洗髮精有主打強健並蓬鬆髮根的「漢方豐盈植萃賦活洗髮精」，含有生薑、魚腥草、甘草精萃能豐盈強健並滋養髮肌。另外還有強化髮根、鎖水護色的「咖啡因控油護色賦活洗髮精」，添加咖啡因活絡髮肌、櫻花葉及桑白皮萃取協助保濕柔潤。

若想加強效果，另可搭配品牌氣墊木梳，於洗頭前梳順髮絲，減少因髮絲打結拉扯頭皮造成的傷害，並於吹整後用氣墊梳輕敲緊繃的頭部及肩頸，達到放鬆療癒的舒壓感。

洗髮皂－LUSH



來自英國的洗沐品牌LUSH創立於1995年，商品展現非常活潑多元，充滿繽紛色彩、華麗香氣，深受廣大女性群族的喜愛，也成了送禮自用兩相宜的商品。2015年撤出台灣後，睽違7年才又正式回歸，每回經過總會被舒適宜人的氣味吸引。

▲LUSH洗髮皂。（圖／翻攝自LUSH官網）



而LUSH的熱門商品洗髮皂，一直都是必購的清單！為了減少外出旅遊時的行李重量、增加空間，品牌開發了小巧易攜帶的洗髮皂，採用自然防腐配方、零包裝減碳的設計，針對不同需求、研發多元的顏色和香氛，迎合消費者的各種喜好。

頭皮霜－凱嵐 KaiZen



前面說到，強健的頭髮源於健康的頭皮，而在頭皮養護這塊，又是大家時常忽略的一塊，或者說「完全不知道頭皮可以保養」、「不曉得該如何保養」。

▲凱嵐。（圖／凱嵐官網）



同樣是MIT品牌的凱嵐KaiZen，主張比起「變好」，更重要的應該是回歸身體的「本質」、回到最原始的狀態。「植萃舒緩頭皮修護霜」正是以協助消費者改善頭皮困擾為出發點，例如常見的乾癢、出油、過敏、長痘痘、出現異味時，都可以靠凱嵐獲得緩解，內含台灣諾麗果、加拿大柳嵐、桑白皮、復活草等植物萃取，清新舒暢的氣息讓人感到自然、樂活的放鬆。

護髮膜－克蘭詩



即將邁入70周年的克蘭詩，是國際知名的保養彩妝品牌，源於時尚之都法國巴黎，堅信美麗、健康、自信是三者互相影響的。

這款經典植萃護髮膜，採用滋養效果佳的乳木果，除了能強健頭皮健康之外，更能進一步維持秀髮的強韌與光澤。使用方法如一般洗髮流程，用於洗髮後，稍微塗抹於頭髮中末端至髮尾處，可以一邊輕拍按摩加強吸收，5至10分鐘後再沖洗乾淨即可。

在這個追求返璞歸真、崇尚自然的時代，植萃選品已深入我們的生活！想更進一步親自然，以日常會一定會用到的髮品作為起點，感受清新、舒適、暢快的恣意感，使身心靈都能獲得一定程度的療癒！

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