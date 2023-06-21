皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要

▲正確做好臉部清潔，是養出好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@haeny_gram、04_j.a）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official

正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，洗臉洗錯不僅後續保養品不好吸收，甚至可能破壞肌膚屏障，冒痘、肌膚敏感跟著來，尤其在肌膚更為脆弱的換季時刻，更是不能輕忽！知名皮膚科醫師廖苑利就分享正確洗臉的5大關鍵，快來看看你是否都做對了？

＃洗臉時長在1分鐘內



洗臉時間過長，清潔產品停留在臉上太久，容易破壞角質層，讓肌膚變得敏感，建議洗臉時間應控制在30秒～60秒以內。

＃要用「無感水溫」



洗臉時，水溫溫度過高或過低都容易刺激皮膚，會對肌膚造成一定的傷害，建議使用攝氏33度左右、與體溫相近的無感水溫。

＃一天洗臉不超過2次

洗臉次數不能過多，就算是容易出油的油性肌，用洗面乳洗臉次數一天頂多2次就夠了，尤其敏感肌膚更不能頻繁洗臉，如果臉上出汗、出油多，可用清水撥洗，白天也可利用蜜粉、粉餅幫助控制出油。

＃洗臉力度要輕柔



洗臉時記住力度要輕柔，尤其在肌膚狀況較為不穩的換季時期或容易敏感的春季，肌膚這時本來就比較脆弱，如果洗臉時用力過度，會加重對肌膚的傷害，讓敏感、肌膚不適狀況加重。

＃清潔產品選擇



肌膚較敏感的人不適合使用鹼性皂基型清潔品，建議選擇更溫和的胺基酸潔面產品。

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