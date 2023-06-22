fb ig video ETtoday search mobile

34歲任容萱靠「5招秘訣」養出凍齡少女肌！回家立刻做1事

>

▲▼ 34歲任容萱靠5秘訣養出凍齡少女肌 。（圖／品牌提供、翻攝任容萱IG）

▲任容萱細緻透亮的肌膚好狀態常被網友、粉絲大讚。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝任容萱IG

女星任容萱從出道以來甜美臉蛋配上清新氣質深入人心，今年34歲的她社群上也常曬出日常素顏照，細緻無瑕的肌膚好狀態，跟剛出道的少女時代時根本沒差。近日接下台灣草本保養品牌TRUE TISANE代言的她也大方分享自己的5招保養凍齡祕訣，其中更點出許多人防曬都會忽略的重要部位。

＃除了保濕更在意抗老

任容萱透露，隨著年紀增長，現在相當在意抗老，因此保養方式也跟以往有些不同，依然很注重保濕外，現在會更在意緊緻、拉提、撫紋、抗皺，希望可以對抗地心引力，更明白不只有歲月會造成老化，陽光、環境和習慣也是老化兇手，所以會強化白天防曬、夜間保養，讓自己依然保持著青春美麗的肌膚。

▲▼ 34歲任容萱靠5秘訣養出凍齡少女肌 。（圖／品牌提供、翻攝任容萱IG）

＃執行減法保養

她相當推崇減法保養，認為「作對一件事情比做一百件事情更有用！」因此挑選保養品時除了會注重是否適合自身膚質，並隨著四季調整之外，她也希望使用的品項不要太複雜、太多樣，所以她很喜歡多功能合一的產品，像是白天必備的防曬，她就很喜歡用防曬、抗痘與潤色合一的金銀花抗痘水感潤色防曬，「我喜歡用很簡單的方式降低肌膚負擔」，一次滿足多種需求，簡單就能避免光老化危機。

＃保養後要等一下才上防曬

任容萱也分享自己使用防曬的小秘訣，她習慣擦完保養品後會稍做等待，等保養成分都被吸收後再擦防曬，讓防曬品能更快速地形成防護，且塗防曬過程避免來回塗抹或畫圈，改用輕輕均勻推開塗抹方式，以免讓保養品和防曬品打架起屑。

除了出門時塗抹外，如果知道自己會長時間待在戶外，她也會強迫自己2～3小時就補擦，維持防護力。

▲▼ 34歲任容萱靠5秘訣養出凍齡少女肌 。（圖／品牌提供、翻攝任容萱IG）

＃擦防曬記得帶到頸部後方

她塗防曬時會特別注重臉部及脖子，但她也提醒別只顧著擦脖子正面，很多人常忽略的頸部後方和側方也很重要，「通常我們前方的頸部肌膚會注意，但側邊和後方也不能忘記，不然曬黑後很容易有色差，尤其我們工作時常常會躲太陽，習慣背向陽光，反而會讓頸部後方直曬太陽」。

▲▼ 34歲任容萱靠5秘訣養出凍齡少女肌 。（圖／品牌提供、翻攝任容萱IG）

＃回家第一件事是清潔

只要有外出，因為臉上會附著大量的髒污，所以回到家後她一定會馬上卸妝、清潔臉部，她更表示清潔完之後最重要的步驟就是維持肌膚保濕度，她有時視狀況會敷面膜或厚敷保養品，來幫助肌膚保濕滋潤。

►邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己！自曝「包色狂人」喜歡就全部帶走

►皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要

►營養師曝5種「變老食物」快少吃！小心臉垮、冒痘還長皺紋

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

任容萱, 女星, 保養, 護膚, 凍齡, 抗老, 秘訣, 防曬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人

測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人

皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要 天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐 解饞又不怕胖！營養師推薦「減脂期能吃」的10種零食飲品 超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？ IKEA絕版品出清「破千商品5折起」　超能放BILLY書櫃1100元帶回家 34歲任容萱靠「5招秘訣」養出凍齡少女肌！回家立刻做1事 夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面