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減肥也能吃粽子！營養師教「吃粽不怕胖」8秘訣：醬料用沾的

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▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃粽不怕胖8秘訣。（圖／達志示意圖）

▲營養師教吃粽子不發胖的8招秘訣。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

端午節就是要吃肉粽啊！但減肥中不敢吃粽子？想吃又怕發胖？知名營養師張家榕就分享8招小秘訣讓你「吃肉粽不肉重」，想吃粽享受節慶氛圍又不想發胖的人快學起來。

＃放中午當正餐

雖然肉粽看起來小小一顆，但熱量約等於2碗白飯，建議將粽子當作午餐的正餐吃，別將粽子在餐間當點心隨手吃。

＃不要單吃粽子

肉粽通常GI高、油脂很高，且食物類型很不均衡，別只吃粽子就解決一餐。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃粽不怕胖8秘訣。（圖／達志示意圖）

＃搭配蔬菜

吃肉粽一定要搭配蔬菜，且吃多少粽子就要配多少菜，幫助延緩血糖上升，同時補充膳食纖維的攝取，增加飽足感、促進腸胃蠕動，讓飲食更均衡。

＃醬料用沾的

粽子基本上都已經有調味了，可以單吃，如果真的想沾醬，建議將醬料另外倒在碟子上用沾的，別直接淋在粽子上，以免吃下過多醬料。

＃減少正餐飯量

將粽子與白飯或正餐中的澱粉做替換，直接將粽子當作飯來吃，或一定要減少澱粉攝取，控制澱粉攝取量。

＃調整吃的順序

除了要吃其他食材搭配粽子，吃的順序也要注意一下，建議先吃菜接著吃蛋白質類，最後再吃肉粽。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃粽不怕胖8秘訣。（圖／達志示意圖）

＃搭配無糖飲

若想搭配飲品，建議要搭配無糖茶飲或無糖黑咖啡等無糖飲，多喝水更好。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃粽不怕胖8秘訣。（圖／達志示意圖）

＃選熱量較低或小顆的粽子

小顆的粽子熱量較低、糯米也較少，或是可選擇口熱量較低的粽子，也建議一餐吃1顆粽子就好。

張家榕也分享常見的6種粽子熱量表，以熱量和油脂量來說，廣州粽最高（熱量約為1000~1200Kcal），再來由高到低依序是北部粽（熱量約550~600Kcal），南部粽（熱量約450~500Kcal），客家粿粽（熱量約300~350Kcal），豆沙粽（熱量約280~300Kcal），鹼粽（熱量約120~140Kcal）。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃粽不怕胖8秘訣。（圖／達志示意圖）

最後張家榕也建議餐後可以來一份像是奇異果、木瓜、鳳梨等酵素較多的水果幫助消化。另外她也給出執行上述方法的小秘訣，以上8件事不用一次全部都做到，可以先選幾個開始嘗試調整，有改變就是進步。

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關鍵字：

端午節, 粽子, 甜粽, 肉粽, 熱量, 吃法, 秘訣, 不發胖, 減肥, 營養師

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