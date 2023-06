巴黎男裝周／LV珍珠迷彩包女生也想要　菲董連毛毛鞋、睡衣都設計好了

▲LV 2024男裝秀在巴黎新橋上舉辦。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏巴黎男裝周開始了,第一天就打出強檔,LOUIS VUITTON(路易威登)新任男裝設計師「菲董」(Pharrell Williams)首場大秀在橫跨塞納河的新橋登場,從頭到尾都精彩,趕緊一起看亮點。

新橋上的大秀

以巴黎塞納河上最古老的橋樑「新橋」(Pont Neuf)為伸展台,地上有超大的Damier格紋,觀眾搭船從奧塞美術館接駁到現場,很有噱頭,也感受到巴黎的陽光。陽光隱喻著治癒和能量,當下定決心要成就些什麼時,陽光會灑在你身上。

時裝秀在「Joy、Joy、Joy」的歌聲中開頭、結尾,那是菲董製作的新歌《Joy(Unspeakable)》,由Voices of Fire現場演唱,還有管弦樂團、鋼琴家郎朗演奏,氣氛相當熱鬧。

從經典而來的新語彙

歷史資料、經典元素,都是品牌珍貴的寶物,每一任設計師總能得到不同啟發並用各自的眼光詮釋,看完整場秀,不會忽視的絕對是貫穿全場的棋盤格紋,菲董大玩Damier變奏曲,結合迷彩與像素,成為「Damouflage」,從第一套造型的雨鞋開始,接著在服裝、包款等各處出現,甚至結合雷射切割在長外套上打造Monogram花朵,繁複精湛充滿層次。

▲結合棋盤格與迷彩的Damouflage圖紋長外套,再以雷射切割出整片的LV花朵圖案。

「LVERS」是另一個要認識的新詞彙,像LV與Lover合併,代表著一種建立在溫暖、幸福和歡迎基礎上的精神狀態,在多款外套上可以見到「LVERS」標誌,穿上彷彿就有力量。

▲外套上的「LVERS」標誌。

Damier棋盤格的變化

一共71套服裝,從「Damouflage」開啟,迷彩與黑白低調但很有意思,不少西裝的變化,用搭配與層次展現風格,例如下身是裙子、寬版短褲等等,西裝外套有Oversize也可以是合身短版,豐富了男士的衣櫃。

除了Damouflage,菲董也發揮想像變化Damier棋盤格,並找來美國像素藝術家 ET Artist 將經典 Damier 數位化,創作出八位元的 Atari Damier 圖案。鮮豔的棋盤格紋在秀的中段出場,放大了經典,並用紅、紫、綠、黃與黑製造對比,連伸展台的地板都是超大格紋,足見Damier在2024春夏系列中的地位。

▲開場的西裝、短褲搭配Damier棋盤格領帶與Damouflage圖案雨靴。

▲結合Damier棋盤格紋、像素、迷彩而成的「Damouflage」圖案。

▲西裝與Damier棋盤格紋的變化。

生活中的小細節

已故LV前任男裝設計師Virgil Aboh曾將生活中隨處可見的物品放入設計中,例如咖啡杯、報紙造型的包包等,菲董也延續了精神,模特兒拿著插著金色LV吸管、套上格紋杯套的杯子走著,或是身穿睡衣,抱著泰迪熊與毛毯,最讓人驚喜的是腳上的毛毛熊掌鞋,萌出反差感,此外,還有遊艇造型的包包,以Monogram打造還裝飾了小巧的救生圈。

▲一手毛毯、一手泰迪熊,穿著睡衣與毛毛鞋顯得慵懶又可愛。





▲LV吸管、杯套,拿著很有風。

▲遊艇造型的包包非常吸睛。





▲手上的指甲貼、戒指等裝飾滿滿,細節毫不馬虎。

隨處可見的珍珠

「紈絝子弟」(Dandy)也是菲董在系列中注入的特色,精心打扮的穿衣原則,珍珠既有貴氣又不過分浮誇,裝飾著服裝、手袋、太陽眼鏡等等,從大處到細節無所不在,連白色短襪上都能見到,在「紈絝」之餘增添了優雅。

▲珍珠裝飾著帽子、靴子。

▲外套、包包、襪子上都有珍珠。

▲包包的背帶有珍珠裝飾。

Speedy的新樣貌

LV的Speedy無人不知無人不曉,改版的新款採用粒面小牛皮內襯小羊皮,讓包身更柔軟,除了手提也可以將底部折疊後用手拿,秀上有不少示範,蕾哈娜拍的廣告中,便以綠、黃、紅、藍4種顏色的包款搭配,飽滿又搶眼,甚至還有超迷你Speedy包吊飾,可愛翻天。

▲Speedy可以抱著、提著,迷你版的Speedy掛在腰間。

陽光灑落在菲董身上

菲董謝幕時,不停雙手合十,甚至單膝下跪表達感謝,並與場邊的太太、小孩擁抱,完成了第一場LV男裝大秀,心中的激動可想而知,從音樂、潮流再到百年經典大牌,菲董鞏固了他的神級地位,「Hey, if the sun is shining on you, what would you do with the light?」(當陽光照耀著你,你會做什麼?)在外媒出現的這句話,菲董有了美好解答,也讓所有關注這場秀的人,得到深刻的力量。

▲菲董謝幕時不斷雙手合十甚至單膝跪下,並與家人擁抱。

【更多2024春夏男裝】

PRADA

PRADA以「Fluid Form」為2024春夏男裝定義,無論從場地或服裝都緊扣著欲探討的「流動」與「自由」,讓身體、衣物、環境彼此互動,設計師Miuccia Prada和Raf Simons以襯衫為起點,玩出多種樣貌,可以變身西裝領塞進短褲,乍看需要花幾秒想一下「這是襯衫」?或是加上多個口袋展現工裝風,也能加長如風衣,放開了既定印象與模式,更自由多元。

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT 2024春夏男裝在柏林新國家美術館(Neue Nationalgalerie)發表,以「Each Man Kills the Thing He Loves」為題,延續幾季以來模糊、逾越性別規範的設計,以自由奔放的手法融會傳統的二元性別元素,展現出性別流動的自由精神,主打俐落的線條,但結構卻出乎意料地輕巧,像是寬鬆的上身搭配高腰闊褲,襯以誇張肩線的西裝外套內搭超低領綢緞背心,都顯得自信又個性。