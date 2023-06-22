大秀直播／車銀優、朴所羅門飛巴黎「輕鬆帥」　6／23晚看DIOR發表男裝

▲DIOR 2024夏季男裝系列，在台灣時間6月23日晚上8點30分登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏男裝周進行到巴黎，DIOR將在台灣時間6月23日晚上8點30分登場，明星們也陸續飛往巴黎準備看秀，包括韓星車銀優、朴所羅門，以及剛升級成為品牌大使的泰國男星Nattawin Wattanagitiphat （Apo）與Phakphum Romsaithong（Mile）都是嘉賓，屆時透過影片連結，就能和他們一起入座欣賞。

▲車銀優穿丹寧外套，背著小包現身首爾機場。（圖／品牌提供，以下同）



▲車銀優穿的B31 Runner休閒鞋36,000元、包59,000元。

「臉蛋天才」車銀優現身首爾仁川機場，穿著7月將在台上市的Dior Tears系列丹寧夾克，搭配白色T恤、黑寬褲，輕鬆又自在，朴所羅門也選穿同一系列的服裝登機，白T恤與卡其工裝褲絕對是男士衣櫃必備，實穿度滿分，雙帥皆背著鑽石紋的Dior Hit The Road包款，放進護照等證件相當方便。

▲朴所羅門穿著簡單的白T恤與卡其褲，輕鬆又帥氣。



▲朴所羅門穿的B27低筒休閒鞋37,000元、包96,000元。

泰國男星Apo與Mile因演出BL劇累積出超人氣，日前被DIOR延攬為品牌大使，理所當然要前往巴黎男裝周看秀，兩人的機場裝配合得恰到好處，大學T與帽T的下襬露出內搭，讓休閒造型更有層次，手提後背包或行李袋，演繹出旅行氛圍，不知看秀時是否會繼續有相襯的打扮？值得粉絲們好好期待。

▲泰國男星Apo（左）與Mile是DIOR品牌大使，一同飛巴黎看秀。

DIOR男裝設計師Kim Jones總是能端出吸睛之作，精品與潮流的靠攏，他絕對是重要角色，他的好友菲董（Pharrell Williams）執掌的LV男裝秀剛謝幕，秀前他特地到菲董的IG留言表達支持，展現好交情。

▲LV 2024春夏系列由菲董職掌，在巴黎男裝周的第一天辦秀。