卡地亞LOVE鎖住真愛　鑄成永恆與魅力

▲兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才構成橢圓LOVE手環，完美彰顯卡地亞純粹線條與精算比例。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

Cartier卡地亞講求純粹線條與精算比例的設計，在1969年卡地亞紐約誕生的LOVE手環獲得印證，設計師Aldo Cipullo創作由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才構成LOVE橢圓手環，不分性別又富含象徵意義，可謂整整提早30年預見21世紀珠寶的模樣，熱賣超過半世紀，成為經典中的經典。





▲卡地亞LOVE系列與耳環也是許多情人們的首選。

設計是一切的關鍵，卡地亞不容妥協的精準線條，交織為表面平滑的橢圓成就LOVE手環，卡地亞更做了大膽的決定，讓1904年以來出現在Santos de Cartier腕錶錶圈的要角—螺絲，躍上手環成為精巧裝飾，同時又具功能性，使用隨手環附的螺絲刀拴緊螺絲以固定手環，兼具美感與實用性，也凸顯卡地亞創意無限，總能發掘隱身各處之美，將平凡之物化為珍貴珠寶。此外，品牌對於佩戴的舒適性也相當重視，LOVE手環的造型設計完美配合手部動作，提供最舒適的佩戴體驗。





▲卡地亞Love手環的造型設計配合手部動作，打造最舒適的佩戴體驗。

不僅精妙設計深受品味人士青睞，LOVE手環承載愛的意義也擄獲情人芳心，透過專用的螺絲刀拴緊守環，象徵將戀人緊緊相繫，手環猶如珍貴的愛情手銬，要兩人合力才能鎖緊，戴上等同向世界發布彼此愛的宣言，情感炙熱而濃烈；情人在LOVE系列亦可尋得心儀的戒指，卡地亞推出細版、寬版戒指，並有不同鑲鑽設計等豐富款式，成為情人對戒或新人婚戒的首選。



▲卡地亞LOVE玫瑰金細版戒指有鑲鑽或未鑲鑽款式。





▲卡地亞LOVE玫瑰金寬版戒指。

卡地亞LOVE系列除了是情感珠寶，也是日常時髦穿搭的必備款式，可以嘗試將多個不同款式的LOVE戒指、不同長度項鍊或手環疊戴，彰顯個人魅力；手環更能與Panthère de Cartier美洲豹腕錶等錶款混搭，營造自由率性的時尚風格。





▲LOVE系列手環與卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶完美疊搭。





▲卡地亞為LOVE系列項鍊亦是疊戴珠寶的完美選擇。