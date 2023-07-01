fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞LOVE鎖住真愛　鑄成永恆與魅力

>

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才構成橢圓LOVE手環，完美彰顯卡地亞純粹線條與精算比例。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

Cartier卡地亞講求純粹線條與精算比例的設計，在1969年卡地亞紐約誕生的LOVE手環獲得印證，設計師Aldo Cipullo創作由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才構成LOVE橢圓手環，不分性別又富含象徵意義，可謂整整提早30年預見21世紀珠寶的模樣，熱賣超過半世紀，成為經典中的經典。

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE系列與耳環也是許多情人們的首選。

設計是一切的關鍵，卡地亞不容妥協的精準線條，交織為表面平滑的橢圓成就LOVE手環，卡地亞更做了大膽的決定，讓1904年以來出現在Santos de Cartier腕錶錶圈的要角—螺絲，躍上手環成為精巧裝飾，同時又具功能性，使用隨手環附的螺絲刀拴緊螺絲以固定手環，兼具美感與實用性，也凸顯卡地亞創意無限，總能發掘隱身各處之美，將平凡之物化為珍貴珠寶。此外，品牌對於佩戴的舒適性也相當重視，LOVE手環的造型設計完美配合手部動作，提供最舒適的佩戴體驗。

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲卡地亞Love手環的造型設計配合手部動作，打造最舒適的佩戴體驗。

不僅精妙設計深受品味人士青睞，LOVE手環承載愛的意義也擄獲情人芳心，透過專用的螺絲刀拴緊守環，象徵將戀人緊緊相繫，手環猶如珍貴的愛情手銬，要兩人合力才能鎖緊，戴上等同向世界發布彼此愛的宣言，情感炙熱而濃烈；情人在LOVE系列亦可尋得心儀的戒指，卡地亞推出細版、寬版戒指，並有不同鑲鑽設計等豐富款式，成為情人對戒或新人婚戒的首選。

▲Cartier love。（圖／公關照）
▲卡地亞LOVE玫瑰金細版戒指有鑲鑽或未鑲鑽款式。

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE玫瑰金寬版戒指。

卡地亞LOVE系列除了是情感珠寶，也是日常時髦穿搭的必備款式，可以嘗試將多個不同款式的LOVE戒指、不同長度項鍊或手環疊戴，彰顯個人魅力；手環更能與Panthère de Cartier美洲豹腕錶等錶款混搭，營造自由率性的時尚風格。

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲LOVE系列手環與卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶完美疊搭。

▲▼Cartier卡地亞LOVE 。（圖／公關照）

▲卡地亞為LOVE系列項鍊亦是疊戴珠寶的完美選擇。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

Jo Malone推出「婚芳盛宴」服務，臨櫃諮詢免費贈香水小禮

Jo Malone推出「婚芳盛宴」服務，臨櫃諮詢免費贈香水小禮

必搶聯名美妝！法鉑X愛麗舍宮馬賽皂、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌 有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門 網搜7個「無痛生活小習慣」，讓家裡清潔溜溜不雜亂 無印良品桃園最大「無隔閡眼鏡賣場」開幕！一站配鏡採買日用品、優惠曝光 塗錯反而長皺紋！皮膚科醫師教「眼霜正確塗法」：0拉扯感是關鍵 8款夏日必備的「檸檬黃精品包」　Lisa同款可甜可帥、容量不廢 經濟艙也能躺！紐西蘭航空「空中沙發」好chill　紅白酒、哈根達斯全上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面