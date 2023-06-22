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皮膚科醫師曝「去閉口粉刺4大誤區」：用嬰兒油小心反爆痘爛臉

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▲▼ 皮膚科醫師曝「除閉口4大誤區」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，正確改善閉口粉刺才能擁有細緻光滑肌膚。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@aoihamada、@abib.official

粉刺、黑頭是許多人都很困擾的肌膚問題，而比起明顯可見的粉刺，俗稱「閉口」的閉鎖性粉刺更讓人不知如何處理。皮膚科醫師劉秀麗就指出常見的去閉口4大迷思，提醒千萬別跟著網傳的用卸妝油、嬰兒油想「以油融油」去除閉口，小心閉口還沒除掉先爆痘、爛臉！她也分享正確的改善閉口方法，從保養、飲食到生活習慣全都告訴你。

▲▼ 皮膚科醫師曝「除閉口4大誤區」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃4大類去閉口迷思

劉醫師就針對網上最常謠傳用卸妝油、凡士林、嬰兒油、蘆薈膠等產品能去除閉口粉刺的4大迷思，一一說明其錯誤所在。首先用卸妝油揉搓閉口、粉刺多的地方，能搓出一些油脂粒，其實主要作用是因為按壓揉搓的動作，卸妝油只是發揮了潤滑的作用，讓油脂粒更好滑出來。

也常被謠傳能去閉口去粉刺的凡士林，其實就是一種礦物蠟，主要作用就是封閉保濕，不能去閉口；嬰兒油則是添加了礦物油，可以幫助潤膚，但沒有乳化劑，隨意使用反而很可能會爆痘；而蘆薈膠對閉口粉刺更沒有任何作用，更何況市面上的很多蘆薈膠都添加了增稠劑，沒多少蘆薈成分。

另外像是清潔泥膜只能帶走表層油脂，而卡拉明洗劑（爐甘石洗劑）和閉口粉刺也沒太大關係。

＃閉口粉刺的形成

劉醫師指出，大家常說的「閉口」其實是閉鎖性粉刺，簡單來說就是皮脂和角質被堵在了毛孔裡面，沒辦法代謝出來，繼而在肌膚表面形成的隆起，不會紅腫、也不痛不養，但摸起來就是感覺有一片疙瘩，而且閉口有可能發展成紅腫痘痘，因此想改善就需要疏通油脂、幫助角質正常代謝。

▲▼ 皮膚科醫師曝「除閉口4大誤區」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃正確改善閉口的方法

劉醫師也分享正確改善閉口粉刺的方法，是在正常清潔後，用維A酸乳膏或是阿達帕林凝膠（第三代外用維他命A酸），每晚睡前薄塗一層就可以；如果肌膚耐受度比較不好的人，可以改用2%的水楊酸凝膠面膜每晚薄塗，再加水按摩後沖洗掉；也可以用水楊酸棉片，但只建議皮膚屏障健康的人使用。

用酸類把毛孔中的油脂、角質代謝掉，就像是疏通了毛孔這個管道，能讓肌膚變得光滑細緻，後續不管是化妝還是護膚，都不容易卡粉和搓泥。另外，平時白天建議用點控油的乳液或是含酸類的精華，減少後續閉口粉刺的產生。

▲▼ 皮膚科醫師曝「除閉口4大誤區」。（圖／達志示意圖）

除了日常保養上的改善，劉醫師提醒還要搭配良好的生活飲食習慣，包含按時休息睡眠、不要熬夜，且多運動，飲食清淡，少吃甜食、奶製品和高GI飲食，且不要經常用手摸臉，手上的細菌比你想像的多。

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關鍵字：

保養, 護膚, 閉口, 粉刺, 迷思, 誤區, 改善, 方法, 秘訣, 飲食, 皮膚科醫師, 醫生

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