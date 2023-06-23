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NCT根本時尚品牌大使收集團！泰容拿下LOEWE、Jeno成Ferragamo首位男性大使

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▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

▲NCT團員泰容成為最新LOEWE全球品牌大使，帥照連發。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

近年來韓流魅力席捲全球，不僅演唱會全球巡演開不完，這股魅力更燒進時尚圈，越來越多品牌看中Kpop明星的吸粉帶貨力，找來韓流偶像藝人拍攝形象照、甚至擔任品牌大使。近日LOEWE就宣佈邀來人氣男團NCT團員泰容（TAEYONG）擔任全球品牌大使，更將出席本週末將於巴黎登場的2024春夏男裝大秀；同樣來自NCT的另一位團員Jeno Lee，早前也獲得FERRAGAMO青睞，成為品牌首位男性全球品牌大使，令人期待後續將合作的拍攝及活動。

▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

今年3月才到巴黎欣賞LOEWE 2023秋冬女裝秀的泰容，時隔沒多久就接下LOEWE新任全球品牌大使。2016年以男團NCT成員身份出道的他，以超強舞蹈、歌唱實力和舞台魅力，加上帥氣容貌，一出道就擁有眾多粉絲，多元化的音樂表演風格也奠定其全方位藝人的定位。

擁有獨特個人風格又熱愛時尚的泰容，曾透露自己一直都非常欣賞LOEWE的創新設計及精湛工藝，更經常將品牌秀上的重點設計搭配輕鬆休閒服飾，塑造出個性十足的時尚造型。像是本次釋出的品牌大使形象照，他就以一件紅粉撞色幾何圖形外套為定番的黑色長褲＋短靴造型，帶來亮點和輕鬆時髦感；另一套則是在黑色U領上衣＋膝上短褲看似休閒的造型上，外罩輕薄飄逸材質風衣，瞬間將造型感拉滿。也讓人期待超有時尚表現力的他，將會穿著什麼造型出席這次巴黎春夏男裝秀。

▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

NCT不愧為當今大勢男團，除了泰容，另一名人氣成員Jeno Lee也在早前由FERRAGAMO宣布簽下，成為品牌首位男性全球品牌大使。形象照中他身穿紅色調格紋背心嗅出精壯的手臂肌肉線條，搭配黑色西裝褲和黑色領帶，打造出獨特的休閒帥氣造型。

▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

而早在成為品牌大使之前，他就在今年2月前往米蘭參與品牌2023秋冬系列時裝秀，以有著獨特設計的西裝造型帥氣現身秀場，時尚氣勢讓現場鎂光燈閃不停，粉絲也瘋狂截圖。

▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

▲▼ 品牌大使盤點。（圖／品脾提供）

此外，近日DIOR也宣布邀請2位人氣泰國男星Nattawin Wattanagitiphat （Apo）與Phakphum Romsaithong（Mile）成為全新品牌大使。Apo及Mile先前一同出演泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》而雙雙人氣爆紅成為新一代男神，高顏值的他們更同時成為DIOR品牌大使，透過他們摩登且個性的形象，體現並傳承DIOR風格與精神。

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關鍵字：

品牌大使, NCT, 泰容, TAEYONG, Jeno Lee, Jeno, Nattawin Wattanagitiphat, Apo, Phakphum Romsaithong, Mile, , LOEWE, FERRAGAMO, DIOR

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