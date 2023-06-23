最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_dramal

有些人受到個性影響，不管是談戀愛或是日常生活中，對人對事總愛胡思亂想，別人無心的一句話都可能會讓他們腦補出各種意思，甚至走心到不行，自己暗自糾結、難過又不說出來。在微博擁有破30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最愛胡思亂想的3大星座，尤其Top 1敏感的內心讓他們常會把事情往壞處想，把自己搞的心煩意亂，別人也不知道怎麼了。

Top 3：天蠍座



平時看起來和善的天蠍座，其實性格很偏執，情緒也比較敏感，一旦他們認定了某件事，就很難因為別人的意見或勸說而有所改變，這也就使得天蠍一旦誤會對方就很難解釋清楚，因為這時候他們糾結的不是事情，而是對方這個人。天蠍常會在其實不需要在意的事情上鑽進牛角尖鑽不出來，導致自己胡亂猜測半天也猜不出所以然來，但他們又不肯告訴別人，搞到最後自己很難釋懷。

Top 2：雙魚座



雙魚座是天生性格較為敏感的星座，他們雖然為人純真善良、善解人意，總是把快樂和歡樂帶給別人，但卻會把悲傷和難過留給自己。他們對於別人說的話或態度都非常敏感，和別人相處時常會因為對方不經意的一句話而想很多，即使因此內心感到受傷，但雙魚座不會說出來，因為他們習慣了假裝堅強，總是把自己脆弱的一面藏起來，夜深人靜時再獨自感傷。

Top 1：巨蟹座



有著親和、溫柔氣質的巨蟹座，雖然對人很體貼、富有同情心，但同時他們也有顆敏感的內心，因此經常忍不住胡思亂想，這也造就他們內心很脆弱，常會多愁善感，長期下來就變得很悲觀、凡事都往壞處想。每次事情還沒做之前，就會先在腦中亂想很多，把所有糟糕的情況都想過一遍，然後悶在心裡難過。實際上情況並沒有他們想像的那麼壞，但他們已經習慣用這樣的方式折磨自己，讓自己容易變得心煩意亂。