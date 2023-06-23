快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

▲各星座面對出軌態度大不同。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有的人出軌會希望回頭尋得對方原諒，而對方若是也是放不掉這段感情，也會給另一半機會彌補，可是有的星座只要一出軌就不會回頭，繼續糾纏也只是浪費時間而已，當他決定出軌的時候，就已經考慮很清楚了，看看你的他進榜沒？

#第5名 水瓶座

水瓶座出軌的原因自己也搞不懂，一開始出軌可能是因為刺激感或是新鮮感，有時候自己也不明白原因，但通常水瓶出軌有了第一次，之後就會有第二次，一直循著這個模式尋找自己的快樂，有時候自我放逐，換一種生活也是有可能的。

#第4名 金牛座

金牛座看似對感情很死忠，但其實他們心中都有一個秤，他維持穩定關係是因為當下沒有遇到更好的人，只要遇到條件更好的，立刻出軌也是很有可能的，較為現實的他們只要遇到更好的，就會立刻找原因放棄原來的，基本上根本沒有藕斷絲連的機會，也不太可能回頭。

#第3名 摩羯座

摩羯座看似和出軌扯不上邊，但是若是外界的誘惑太大，有時候也是會把持不住的，能讓那麼有定力的摩羯出軌，可見新對象一定有過人之處，因此千萬別誤會摩羯座是出軌絕緣體，會讓他們會不了頭的原因，通常都是新對象的手段很高明。

#第2名 天蠍座

天蠍座出軌機率雖然不高，但是決心出軌或是分手，他們就不會再回頭了，即使你原諒了他，他也過不去自己那關，他們早在出軌之前就預料到最壞的結果，所以也不打算給自己留後路。

#第1名 獅子座

獅子座只要出軌，就是很決絕的那種，他不喜歡曖昧不明的關係，即便出軌也可以很光明正大，甚至會直接對你坦白已經不愛你了，這是他思考很久後的決定，即便你能留住他的人，也留不住他的心。