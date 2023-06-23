fb ig video ETtoday search mobile

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

>

▲▼出軌後絕不回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲各星座面對出軌態度大不同。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有的人出軌會希望回頭尋得對方原諒，而對方若是也是放不掉這段感情，也會給另一半機會彌補，可是有的星座只要一出軌就不會回頭，繼續糾纏也只是浪費時間而已，當他決定出軌的時候，就已經考慮很清楚了，看看你的他進榜沒？

#第5名 水瓶座

水瓶座出軌的原因自己也搞不懂，一開始出軌可能是因為刺激感或是新鮮感，有時候自己也不明白原因，但通常水瓶出軌有了第一次，之後就會有第二次，一直循著這個模式尋找自己的快樂，有時候自我放逐，換一種生活也是有可能的。

▲▼出軌後絕不回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 金牛座

金牛座看似對感情很死忠，但其實他們心中都有一個秤，他維持穩定關係是因為當下沒有遇到更好的人，只要遇到條件更好的，立刻出軌也是很有可能的，較為現實的他們只要遇到更好的，就會立刻找原因放棄原來的，基本上根本沒有藕斷絲連的機會，也不太可能回頭。

#第3名 摩羯座

摩羯座看似和出軌扯不上邊，但是若是外界的誘惑太大，有時候也是會把持不住的，能讓那麼有定力的摩羯出軌，可見新對象一定有過人之處，因此千萬別誤會摩羯座是出軌絕緣體，會讓他們會不了頭的原因，通常都是新對象的手段很高明。

▲▼出軌後絕不回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 天蠍座

天蠍座出軌機率雖然不高，但是決心出軌或是分手，他們就不會再回頭了，即使你原諒了他，他也過不去自己那關，他們早在出軌之前就預料到最壞的結果，所以也不打算給自己留後路。

#第1名 獅子座

獅子座只要出軌，就是很決絕的那種，他不喜歡曖昧不明的關係，即便出軌也可以很光明正大，甚至會直接對你坦白已經不愛你了，這是他思考很久後的決定，即便你能留住他的人，也留不住他的心。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 出軌, 排行榜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人 吃飽也能減肥！營養師推薦6大「刮油食物」　輕鬆減少脂肪堆積 難怪白不了！皮膚科醫師揭「3種NG飲食」讓你暗沉蠟黃還變老 皮膚科醫師曝「去閉口粉刺4大誤區」：用嬰兒油小心反爆痘爛臉 天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐 超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？ 看韓星學夏日超夯「多巴胺穿搭」　跟上鮮豔熱潮，簡單配法一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面