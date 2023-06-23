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巴黎看秀花絮／NCT泰容打赤膊自拍　泰國F4 Nani、吳建豪兩代「美作」同框

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記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏男裝周如火如荼，明星們也忙著飛行、看秀，韓團NCT成員泰容從仁川機場出發，到巴黎準備出席LOEWE秀，抵達飯店房間後，脫掉上衣打赤膊對著鏡子自拍，像長途旅行後的放鬆，泰國F4之一的Nani則是到巴黎參加GIVENCHY秀，他趁空檔和吳建豪吃飯，泰版、台版兩代美作相見超驚喜。

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲NCT泰容從仁川機場出發飛往巴黎，一身LOEWE服裝輕鬆自在。（圖／品牌提供，以下同）

NTC泰容今年3月才到巴黎欣賞LOEWE的2023秋冬女裝秀，時隔沒多久再以全球品牌大使的身分，受邀參與2024春夏男裝發表，他穿著LOEWE像素圖案的成套丹寧裝，搭配拖鞋、手提Puzzle Fold托特包現身機場，十分輕鬆自在，到了巴黎旅館房間，不但秀出LOEWE送上的花束、邀請函，並脫下上衣打赤膊，對著鏡子自拍，準備開始時裝周行程。

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲泰容在機上自拍，到了巴黎旅館秀出LOEWE送的花束與邀請函等禮物。（圖／翻攝taeoxo_nct IG）

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲泰容在旅館房間脫下上衣打赤膊，對著鏡子自拍。（圖／翻攝taeoxo_nct IG）

Nani受邀到巴黎看GIVENCHY大秀，以學院風的GIVENCHY棒球外套與TK-MX 運動鞋搭機，斜背Voyou大包，機場就像他的伸展台，拍下不少帥照。到巴黎除了看秀，他還與吳建豪相見，兩人都演出《流星花園》的美作，合體讓粉絲超驚喜。

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲Nani（左）與吳建豪在巴黎見面。

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲LOEWE泰容 GIVENCHY Nani。（圖／品牌提供、翻攝泰容Nani IG）

▲泰國F4 Nani以GIVENCHY棒球外套穿出學院風。

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關鍵字：

巴黎男裝周, 2024春夏, NTC, 泰容, 泰國F4, Nani, LOEWE, GIVENCHY

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