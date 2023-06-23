2024春夏男裝周／GIORGIO ARMANI低領口好性感　BERLUTI包上有「鞋」

▲布蘭登費雪（Brendan Fraser）受邀看秀，並與Giorgio Armiani先生合照。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏男裝周正在進行，每個品牌各自精彩，GIORGIO ARMANI將領口拉低，讓男士們在不經意間吐露性感，BERLUTI打造完美的紳士情懷，插畫效果的鞋履圖案運用在包包、服裝上，悄悄地吐露優雅的可愛。

GIORGIO ARMANI

場中央豎立著巨型鉛筆、背景是Giorgio Armiani先生的簽名，用「不斷書寫與重寫」表達多元視角，也就是說，即便是經典也能有很多的表達方式。

2024春夏充滿上流社會的奢華優雅感。故事從寬鬆的輪廓說起，服裝的姿態柔和、比例修長，用類似編結的印花，織入夏天的氣氛，休閒感的西裝內搭背心，用低領口、軟質面料呈現垂墜效果又吐露性感，散發悠然的義式風情。

EMPORIO ARMINI

如果GIORGIO ARMANI是白天的篇章，那再早幾天發表的EMPORIO ARMINI屬於夜晚，秀場上一枝大型銀杏葉裝置，銀杏的歷史至今有 2.5 億年，在不同時代和環境生存，EMPORIO ARMINI因此引用為優雅和耐力的象徵，讓服裝以乾淨純粹的手法在月光綻放，

寬鬆的輪廓、垂墜的質感貫穿了系列，產生出流動感，主要以白色、沙色和黑色構成，長袍外套、寬版褲、無袖長衫等，融合了東方與北非風貌，充滿夏日夜晚的異國情調。

BERLUTI

擅於打造紳士態度的BERLUTI，從面料、機能性、獨特個性等多方面思考，以平衡忙碌多元的都會生活型態，從Patina、Scritto再到Iconic印花，皆以全新的工藝形式呈現，煥發無限活力，鞋子插畫圖案出現在包包、襯衫，雅緻的可愛。

2024春夏系列以不同篇章組成，「The Vibrant Luxury Story奢華故事」完美模糊了各種質地面料和皮革之間的界線，以無縫結合展現風格和舒適感，「Iconic Summer別緻夏日」強調輕盈，亞麻西裝、透孔的海軍皮革風衣等，從盛夏到入秋都合宜。