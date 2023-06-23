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舒華穿T恤秀Bra好帥！造型落差超大　從碎花洋裝到滿頭髮捲都能駕馭

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記者林明瑋 / 綜合報導

南韓女團(G)I-DLE成員舒華個性直率很受歡迎，造型也相當多變，從清純森林系到俏皮活潑通通有，甚至滿頭髮捲可愛破表，不過近日穿Alexander McQueen服裝現身，T恤上印著Bra，酷帥感滿滿，與她日常po出的穿搭差異頗大，快來看看不同面貌的舒華，你最喜歡哪一種？

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲舒華現身仁川機場，以Alexander McQueen服裝與配件搭出帥氣感。（圖／品牌提供）

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲草莓家居服加上滿頭髮捲的舒華俏皮可愛。（圖／翻攝葉舒華微博）

經常大剌剌的舒華，穿草莓家居服加上滿頭髮捲很符合個性，也小露性感，拿起話筒、啃著芹菜，笑言這是她的日常：「電話、捲髮、吉他、髮圈，還有我最愛的芹菜小姐。」根本可愛版包租婆，手上的大腸圈還是飛天小女警圖案呢！

出遊時她常走森林系、小碎花路線，洋裝更是出鏡率超高的首選，不用花太多腦筋搭配，可以把力氣放在配件，例如她穿花洋裝斜背鮮豔綠色小包，再加一副白色膠框墨鏡，簡單就有亮點，素色洋裝則是小清新風，一頭長髮洩下隨興自然，連她自己都形容是「樹小姐」。

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲舒華私服常出現洋裝。（圖／翻攝葉舒華微博）

畫面一轉，近期現身首爾仁川機場變成酷女孩，舒華以全套Alexander McQueen穿搭，展現不同的一面。T恤上印著Bra搭配拉鍊裝飾的短褲，肩背金屬扣上有經典骷髏頭的Biker Mini Jewelled包款，再套上繫帶短靴、墨鏡，很有氣勢。

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）

▲舒華全身行頭都是Alexander McQueen。（圖／品牌提供，以下同）

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）
▲Alexander McQueen Biker Mini Jewelled Satchel包款，有經典的骷髏頭裝飾。

▲葉舒華 。（圖／品牌提供、翻攝舒華微博）
▲Alexander McQueen墨鏡、繫帶短靴。

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關鍵字：

舒華, (G)I-DLE, Alexander McQueen

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