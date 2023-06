巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE讓裸身男模當眾套上衣　Acne Studios大玩丹寧

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀,工作人員剪開鋪在商展台上的紙。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 綜合報導

ISSEY MIYAKE(三宅一生)每一季最讓人期待的,就是會用布料說什麼故事?2024春夏HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE男裝果然再度讓人驚豔,裸著上身的男模們直接在伸展台穿上原本藏於紙捲、當場「誕生」的衣服,接著各式皺褶的服裝陸續登場,簡約卻一點都不簡單;瑞典品牌Acne Studios則以丹寧布料為基礎、旅行為背景,成就出2024春夏系列。

▲紙捲裡藏著一件件衣服,伸展台上方高掛著一件件未經壓褶的服裝。





▲裸著上身的男模,當場穿上從紙捲裡拿出的上衣。

伸展台上方高掛著一件件未經壓褶的服裝,象徵著緣起,同時呼應1988年設計師三宅一生首度探索皺摺的過往,沒有音樂的安靜秀場,一卷紙從伸展台的一端,緩緩鋪到另一端,工作人員拿著剪刀剪開紙捲,原來紙捲裡藏了全新壓褶設計的服裝,裸著上身的模特兒當場套上衣服,HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的大秀開始。

ISSEY MIYAKE旗下品牌曾有過「現場穿上衣服」的橋段,但布料不同就有不同的故事,驚豔程度一點都不減,2024春夏以「普遍、獨創、如今往後」(Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter)為主題,由最基本簡單的Monthly Color開場,每個月會推出3至4種顏色,這次更採用天然素材染出獨特色彩,柔和而豐富。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE輪廓簡潔的Monthly Color系列,用天然素材染出新色。

▲平放時是矩形的Rectangle系列,穿上形成不對稱輪廓。





▲水平皺褶的Horizon系列,經過多年研發終於得以呈現。

同為單色設計的Rectangle以長方形為概念,平放時是矩形,穿上後形成不對稱輪廓,邊緣會沿著身體產生優雅皺褶,Horizon則是全新系列,以水平壓褶打造,移動時服裝會垂直彈跳,很有動感,Horizon看似簡單,其實是經過多年的技術累積才終於完成,令人佩服品牌對布料的精進與執著。

秀走到後段,服裝上出現透明、重疊的幾何色塊,以山、風、大地等自然景觀為靈感,大膽的筆觸相當鮮明,透過簡明的輪廓,更顯強烈風格。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的每一褶都不簡單,絕對不要小看。

▲Picturesque系列用大膽的色塊呈現山、風、大地等自然景觀。





▲外套以飛機和鳥類的翅膀為靈感,袖口延伸到背部的布料如同翅膀般。

瑞典品牌Acne Studios今年才正式引進台灣,首家店預計年底開幕,屆時有望直接買到2024春夏系列。2024春夏以打造出「大旅行」(Grand Tour)衣櫥為主題,讓衣服重組、自在地變化出新樣貌。

▲Acne Studios融入旅行概念,讓服裝更自由變化出風格。

想法是這樣的,為了旅行,你會打包衣服帶著,旅途中有可能買些新衣,也許還會是融入當地文化傳統的衣物,於是新的、舊的混在一起,會穿出與過往不同的風格,丹寧是創意總監Jonny Johansson認為最重要的材質,丹寧經過加工處理產生各種樣貌,例如古銀金屬塗層、 提花編織字母等等,變化多過既有想像。

Acne Studios並與瑞典藝術家Per B. Sundberg合作,將陶瓷片嵌入玻璃中再轉移到織物上,古玩和雕像拼貼畫看起來像光滑材料上的扭曲印花,這是為了模擬玻璃材質,也運用在絲巾、服裝、包款等單品,成就出另一番精彩。

▲Acne Studios以「大旅行」的概念結合不同元素,並讓丹寧布料有新樣貌。