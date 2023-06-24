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巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE讓裸身男模當眾套上衣　Acne Studios大玩丹寧

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▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀，工作人員剪開鋪在商展台上的紙。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）每一季最讓人期待的，就是會用布料說什麼故事？2024春夏HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE男裝果然再度讓人驚豔，裸著上身的男模們直接在伸展台穿上原本藏於紙捲、當場「誕生」的衣服，接著各式皺褶的服裝陸續登場，簡約卻一點都不簡單；瑞典品牌Acne Studios則以丹寧布料為基礎、旅行為背景，成就出2024春夏系列。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲紙捲裡藏著一件件衣服，伸展台上方高掛著一件件未經壓褶的服裝。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲裸著上身的男模，當場穿上從紙捲裡拿出的上衣。

伸展台上方高掛著一件件未經壓褶的服裝，象徵著緣起，同時呼應1988年設計師三宅一生首度探索皺摺的過往，沒有音樂的安靜秀場，一卷紙從伸展台的一端，緩緩鋪到另一端，工作人員拿著剪刀剪開紙捲，原來紙捲裡藏了全新壓褶設計的服裝，裸著上身的模特兒當場套上衣服，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的大秀開始。

ISSEY MIYAKE旗下品牌曾有過「現場穿上衣服」的橋段，但布料不同就有不同的故事，驚豔程度一點都不減，2024春夏以「普遍、獨創、如今往後」（Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter）為主題，由最基本簡單的Monthly Color開場，每個月會推出3至4種顏色，這次更採用天然素材染出獨特色彩，柔和而豐富。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE輪廓簡潔的Monthly Color系列，用天然素材染出新色。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲平放時是矩形的Rectangle系列，穿上形成不對稱輪廓。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲水平皺褶的Horizon系列，經過多年研發終於得以呈現。

同為單色設計的Rectangle以長方形為概念，平放時是矩形，穿上後形成不對稱輪廓，邊緣會沿著身體產生優雅皺褶，Horizon則是全新系列，以水平壓褶打造，移動時服裝會垂直彈跳，很有動感，Horizon看似簡單，其實是經過多年的技術累積才終於完成，令人佩服品牌對布料的精進與執著。

秀走到後段，服裝上出現透明、重疊的幾何色塊，以山、風、大地等自然景觀為靈感，大膽的筆觸相當鮮明，透過簡明的輪廓，更顯強烈風格。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的每一褶都不簡單，絕對不要小看。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲Picturesque系列用大膽的色塊呈現山、風、大地等自然景觀。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲外套以飛機和鳥類的翅膀為靈感，袖口延伸到背部的布料如同翅膀般。

瑞典品牌Acne Studios今年才正式引進台灣，首家店預計年底開幕，屆時有望直接買到2024春夏系列。2024春夏以打造出「大旅行」（Grand Tour）衣櫥為主題，讓衣服重組、自在地變化出新樣貌。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios融入旅行概念，讓服裝更自由變化出風格。

想法是這樣的，為了旅行，你會打包衣服帶著，旅途中有可能買些新衣，也許還會是融入當地文化傳統的衣物，於是新的、舊的混在一起，會穿出與過往不同的風格，丹寧是創意總監Jonny Johansson認為最重要的材質，丹寧經過加工處理產生各種樣貌，例如古銀金屬塗層、 提花編織字母等等，變化多過既有想像。

Acne Studios並與瑞典藝術家Per B. Sundberg合作，將陶瓷片嵌入玻璃中再轉移到織物上，古玩和雕像拼貼畫看起來像光滑材料上的扭曲印花，這是為了模擬玻璃材質，也運用在絲巾、服裝、包款等單品，成就出另一番精彩。

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲2024巴黎男裝周HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Acne Studio。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios以「大旅行」的概念結合不同元素，並讓丹寧布料有新樣貌。

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關鍵字：

2024春夏, 巴黎男裝周, 三宅一生, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, Acne Studio

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