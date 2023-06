大秀直播／愛馬仕輕薄外套搶先曝光　6／24晚上看更多衣服＋包包

▲愛馬仕在巴黎發表2024春夏男裝。(影/品牌提供)

記者林明瑋 / 台北報導

2024春夏巴黎男裝周進入倒數,HERMES(愛馬仕)將於台灣時間6月24日晚上9點發表,預告中搶先亮相的一套新裝十分輕透優雅,自在地遊走在夏日街頭,也有很閒適的渡假氣氛,為男士們的衣櫃再添入法式悠然氣氛。

▲愛馬仕2024春夏男裝預告,閒適自在。(圖/翻攝Hermes IG)

男裝的變化越來越多樣,也許模糊性別,或是華麗搶鏡,即便輪廓簡潔也會在細節處或運用配件製造亮點,愛馬仕2024春夏男裝秀預告中,男模穿著淺灰藍色雙排扣外套,材質輕薄柔軟,內搭白色襯衫,長褲下是皮革涼鞋,加上項鍊、耳環完成造型,吐露簡單又講究的態度。

愛馬仕的優雅不會變,但永遠有新意,6月24日晚上9點透過上方影片直播,便能在第一時間一探最新男裝與配件包款的樣貌,別錯過了。

【更多2024春夏男裝】

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

2024春夏以「普遍、獨創、如今往後」(Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter)為主題,布料仍是核心,探索不同的皺褶與故事,2024春夏分為幾個系列,例如每個月都會有新色的Monthly Color,取材大自然的顏色與素材,染出獨特色調,Rectangle以長方形為概念,平放時是矩形,穿上後形成不對稱輪廓,邊緣會沿著身體產生優雅皺褶,Horizon則是全新系列,以水平壓褶打造,移動時服裝會垂直彈跳,很有動感。

GIORGIO ARMANI

2024春夏充滿上流社會的奢華優雅感。故事從寬鬆的輪廓說起,服裝的姿態柔和、比例修長,用類似編結的印花,織入夏天的氣氛,休閒感的西裝內搭背心,用低領口、軟質面料呈現垂墜效果又吐露性感,散發悠然的義式風情。