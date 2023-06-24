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大秀直播／愛馬仕輕薄外套搶先曝光　6／24晚上看更多衣服＋包包

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▲愛馬仕在巴黎發表2024春夏男裝。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2024春夏巴黎男裝周進入倒數，HERMES（愛馬仕）將於台灣時間6月24日晚上9點發表，預告中搶先亮相的一套新裝十分輕透優雅，自在地遊走在夏日街頭，也有很閒適的渡假氣氛，為男士們的衣櫃再添入法式悠然氣氛。

▲HERMES。（圖／翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2024春夏男裝預告，閒適自在。（圖／翻攝Hermes IG）

男裝的變化越來越多樣，也許模糊性別，或是華麗搶鏡，即便輪廓簡潔也會在細節處或運用配件製造亮點，愛馬仕2024春夏男裝秀預告中，男模穿著淺灰藍色雙排扣外套，材質輕薄柔軟，內搭白色襯衫，長褲下是皮革涼鞋，加上項鍊、耳環完成造型，吐露簡單又講究的態度。

愛馬仕的優雅不會變，但永遠有新意，6月24日晚上9點透過上方影片直播，便能在第一時間一探最新男裝與配件包款的樣貌，別錯過了。

▲HERMES。（圖／翻攝HERMES IG）

【更多2024春夏男裝】

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

2024春夏以「普遍、獨創、如今往後」（Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter）為主題，布料仍是核心，探索不同的皺褶與故事，2024春夏分為幾個系列，例如每個月都會有新色的Monthly Color，取材大自然的顏色與素材，染出獨特色調，Rectangle以長方形為概念，平放時是矩形，穿上後形成不對稱輪廓，邊緣會沿著身體產生優雅皺褶，Horizon則是全新系列，以水平壓褶打造，移動時服裝會垂直彈跳，很有動感。

GIORGIO ARMANI

2024春夏充滿上流社會的奢華優雅感。故事從寬鬆的輪廓說起，服裝的姿態柔和、比例修長，用類似編結的印花，織入夏天的氣氛，休閒感的西裝內搭背心，用低領口、軟質面料呈現垂墜效果又吐露性感，散發悠然的義式風情。

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關鍵字：

直播, HERMES, 愛馬仕, 2024春夏

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