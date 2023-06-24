fb ig video ETtoday search mobile

單身女質感升級的4個提案　讓自己值得更好的人

>

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲單身代表無限可能，提升自己讓未來更好。（圖／達志示意圖、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

女人在單身時的一種美，就是擁有無限多的可能性，想療傷或排遣時光，不妨用4個方向來進行，可以讓你慢慢慢慢變得更好，將整個人升級，自然就能吸引條件更好的下一任男友出現，嘗試看看這些活動，不見得是為下一次新的邂逅，另一方面你會獲得更好的自己。

▲男性,下廚,做菜,關鍵,鑰匙。（圖／unsplash）

學習烹飪
美食永遠是療癒的好主意！自己買菜、處理食材、掌握烹飪技巧等，不但能讓廚藝更上層樓，提升生活品質之外，在學習烹飪時需要的專注，也是一種情緒上的舒壓，若慢慢地產生興趣，也不妨可以考慮去上烹飪課程，說不定能遇到相同興趣的夥伴或朋友。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

建立基本財務管理
財務管理是一個對多數人沒有興趣、但卻對生活非常重要的技能，透過學習基本學習，可以提高自己的獨立自主能力，學會如何制定預算、理財、節省開支，或是簡易的投資方法等等，掌握自己的經濟狀況，無論是在單身或有對象的情況下都很重要。

▲▼運動誤區。（圖／Unsplash）

找出讓自己紓壓的興趣或習慣
嘗試追求自己的興趣和愛好，讓自己成為在生活充滿熱情的女性，包括藝術、音樂、文學、運動等等，都去試一試，看看哪些是可以讓你感到快樂和充實的活動，並透過這些活動不斷地發掘自己的潛力和魅力，也可以遇到志同道合的人，豐富自己的社交生活。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

去一個人冒險
若你是在求學時期，上廁所需要找同學一起去的女生，或許該開啟一個人的小冒險了，像是一個人逛街、一個人看電影、一個人用餐吃飯、一個人去酒吧放鬆之類，學習跟自己獨處，把孤單變成一種冒險，你會發現自己做決定，能讓你的心境成長不少，面對下一次的戀情，也會有更多自信。

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

總之，單身也許孤單，但也是能發掘自己的潛力、讓自己更獨立自主的時機，4個方向可以在單身期間獲得更多的成長和收穫，你可能會發現，自己的比重在人生中更重了，對於幸福也能掌握更多。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

最愛胡思亂想的3大星座！Top 1內心敏感又脆弱，凡事都往壞處想

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

快放生吧！出軌後絕不回頭「星座Top 5」，早離開早幸福

舒華穿T恤秀Bra好帥！造型落差超大　從碎花洋裝到滿頭髮捲都能駕馭

舒華穿T恤秀Bra好帥！造型落差超大　從碎花洋裝到滿頭髮捲都能駕馭

「短版上衣」四種穿搭公式學起來　混搭工裝褲一秒變時髦精 吃飽也能減肥！營養師推薦6大「刮油食物」　輕鬆減少脂肪堆積 測過都說準！憑直覺「挑飲料」心測，秒測你的靈魂伴侶是哪種人 超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象 超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？ 巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE讓裸身男模當眾套上衣　Acne Studios大玩丹寧 內心長不大幼稚星座Top 3！第一名成熟是給外人看，本質超屁孩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面