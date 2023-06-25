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4種徵兆代表他是「婚姻地雷男」　再喜歡都別傻傻栽進去

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▲最容易被渣男騙的3大星座女。（圖／翻攝unsplash）

▲有些男生個性「只適合戀愛」，不適合長久託付。（圖／unsplash、達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

談戀愛跟婚姻是完全不同的，要長久一起相處，磨合是一定要面對的事，很少情侶天生就100%一拍即合，甚至可能根本不存在，網友分享有幾種徵兆可以幫助你判斷，對方只能戀愛、不適合跟他說未來。

媽寶
隨著現代社會價值觀的變遷，傳統的母子關係也面臨著新的挑戰和變化。如果一個男人在表達意見的時候經常以「我媽說…」為開頭，並讓母親「介入」衣物的購買、職場人生規劃等人生決策，可能意味著他對母親的依賴超出了尊敬和孝順的範疇。當然孝順是種美德，但若對方沒有媽媽，就難以獨立做出決策，表示缺乏自主性，並且一定會影響婚姻關係。

▲媽寶,兩性,感情,渣男。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

守財奴
就現代的描述而言，金錢觀是比家庭背景來的更加重要的指標，有男人自己不花錢，還看不慣別人花錢，即便那錢不是他賺的，總之達到「他覺得浪費」的標準，馬上就出現負面情緒，總是覺得你過得太奢侈，這樣的態度在婚後只會多不會少，遲早會出現爭吵。

男人,男性,驚訝,摀臉（圖／達志／示意圖）

工作狂
工作狂是看程度的，在所有相處之中，完全把工作擺第一，「為夢想奮鬥」的初步形象很吸引人，但婚後只會讓人覺得不顧家，像是一而再再而三直接取消約會，還擺出「這是工作啊，你要跟我吵什麼？」一付是你不懂事的樣子，這種就算頭銜再高，沒把家裡顧好，也絕對不算是個成功的男人。

▲▼男人,帥哥,工程師,賺錢,工作,主管,錢,男生。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

自以為是
這種人有一個特色，就是通常自己也沒幹什麼大事，就打從心底覺得你沒他強的態度，「你太笨才會這樣做」、「你可以嗎？我來做好了」、「不懂就要找人幫忙」這種用詞就已經透露他的本性，真的不需要一個成天說你不夠好的人、一直跟你在一起。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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