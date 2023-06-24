擁有5個情緒特質　代表你比一般人更有機會成功

▲天生的個性會延伸出做事的態度，後天的領悟也能辦到。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人的個性不同，代表面對生活上的事物也會出現不同情緒，有些人通常能夠在工作和生活中，能克服各種困難和挑戰，情緒掌控能力是重要的元素，若你也擁有以下5個情緒特質，也意味著你對於克服問題、處理事情能更加圓融專注，是朝向成功的重要依據之一。

不沉迷過去，活在當下

過去的經驗是寶貴的人生學習，但同時也該知道，過去的事情已經發生了、無法改變。專注於當下和未來，就能把時間和精力集中在探索新機會、發掘新方法和為未來做準備上。若沉迷於過去的遺憾和錯誤，會消耗太多的能量和精力，阻礙現在的進步。

不糾結小事，省下精力

成功人士不會糾結小細節上，理解做事的關鍵在於抓住大方向，在小細節上過度耗費時間和精力，損失更大，面對複雜的問題時，馬上區分重點和次要的問題，把精力集中在重要的事情上，能夠更快地做出決策，也更有效地解決問題，並且可以充分地省下寶貴時間。

不追求完美，緣木求魚

有些人深知完美是不可實現的，沉迷在完美的意念中，甚至可能會阻礙進步，相信在實踐、失敗與錯誤中學習，才真正能進一步提升自己，只有在不斷地嘗試和實驗中，才能找到最好的方法和解決方案。

遠離消極的環境

成功需要積極的態度和行動，即使面臨挑戰和困難，保持積極樂觀的態度是相當重要的，但要保持這樣的心情相當不易，所以營造積極的「氣場」相當重要，包括遠離總是抱怨、無法改善自己問題的朋友，找出能讓自己冷靜的興趣跟習慣，像是登山、釣魚、烹飪等，或是冥想、運動之類，這種態度可以幫助他們在不斷進步中維持動力，也能轉化焦慮、恐懼和憂鬱等負面情緒。





不隨意說好，一諾千金

深知時間和承諾是有價值的，因此只有確信自己能夠履行承諾時，才會答應他人的要求，評估自己是否有足夠的時間和能力來履行承諾，才會答應對方，若覺得無法履行承諾，及早通知對方並提供其他解決方案，比起說「不」或單純拒絕，更能維護彼此的關係。