許路兒美到看不出年紀！身材皮膚宛如少女　凍齡10秘訣一次看

文／美人圈

日前女星許維恩在IG分享多張到台南旅遊的美照，除了有相當明顯的孕肚，但是四肢依舊非常纖細令人羨慕外，另一個焦點就是大姊許路兒凍齡的美貌及身材了。在姊妹合照中，許路兒穿著T恤搭配牛仔短褲以及另一套連身牛仔褲，看起來就像青春洋溢的少女，絲毫看不出她今年已經47歲了。今天跟大家分享許路兒凍齡的10個秘訣，如此完美的狀態到底該怎麼維持呢。

許路兒凍齡秘訣

1：多喝溫開水

許路兒說她會在早上睡醒後，就喝一杯1000CC的溫水 ，當身體有足夠的含水量，就能加速身體新陳代謝，而且水也是身體代謝、燃燒脂肪反應所需的重要元素，缺水會降低燃燒速度反而瘦不下來喔。

▲許路兒。（圖／IG@lurehsu，下同）

2：多攝取纖維和高蛋白食物

攝取含有豐富膳食纖維的食物，可減少熱量攝取，也可以促進消化。而含有蛋白質的食物比吃碳水化合物或脂肪更能增加飽足感，且身體在消化蛋白質時會燃燒更多卡路里，因此有助減肥，同時也可以增加飲食熱效應，提升身體15-30%的新陳代謝率。

3：養成規律運動的習慣

能夠維持零贅肉的身材，運動肯定不可少。許路兒常會在社群分享她的運動習慣，每天固定做50個仰臥起坐與掌上壓，分別訓練到腰腹及手臂的肌肉，也能讓身材看起來更勻稱。





4：女生最重要的就是膚質和體態

許路兒說自己很注重身體保養，每天洗澡會用肥皂配上鬃毛刷，特別輕刷背部，就不會生粉刺痘痘。她說：「女生最重要的就是膚質和體態。」也建議女孩們要記得做好保溼，因為只要肌膚喝足了水，就不必擔心有老化和皺紋的問題，此外她也會因應天氣而轉換不同護膚品。

5：吃飯不喝湯

許路兒有個瘦身小技巧就是「吃飯不喝湯」，因為湯其實有超高的熱量和鈉含量，尤其是有勾芡的湯品，容易造成身體水腫，是隱藏版的肥胖殺手。許路兒表示，她吃飯時不會選擇喝湯，而是「以水代替」，除了可以解膩和解渴，也不會在不知不覺中喝下過多熱量。

6：不吃加工食品

加工食品通常會透過加鹽、油、糖或其他添加物製成，如肉類、蔬菜罐頭等，通常有較高的熱量導致體重增加，甚至還會增加罹癌風險。許路兒在吃東西時多選擇「原型食物」，飲食也偏好清淡的口味，儘量避免沾取重口味的醬料，以免攝取過多油脂。

7：戒掉含糖飲料

許路兒每天早上會喝一杯黑咖啡來幫助消除水腫，平時她會避免喝任何有含糖飲料。因為一般的含糖飲料在體內代謝時，會消耗大量水分，所以喝飲料不但補不了水，反而還會越喝越渴，過多的糖分在體內堆積也會變成脂肪，導致越喝越胖。

8：不隨便節食

很多女生過度減肥後，肌膚就會變得暗沉無光，許路兒曾分享過自己不會靠節食來瘦身，因為節食只會讓身體不知不覺儲存更多脂肪，所以比起節食，她更注意飲食的均衡，並吃到身體所需熱量+運動，來維持身材。

9：七點後不吃東西

能完全執行七點後不吃東西的仙女們，請收下小編的膝蓋！許路兒說因為晚上是身體好好休息的時間，身體在半夜的血糖代謝系統和處理脂肪的能力會變慢，如果太晚吃東西，消化不完全就睡覺，多吃的食物很容易被轉換成脂肪儲存，也可能影響睡眠品質。許路兒建議若是晚上想吃東西，可以吃低熱量的水果。

10：外出時一定要塗防曬

不擦防曬除了比較容易曬黑以外，其實還會讓妳變老喔！許路兒說自己特別重視夏天的防曬，避免皮膚經過太陽照射後會變得很乾，導致細小的皺紋浮現。肌膚受到紫外線的影響雖然不會在幾天內就讓妳瞬間老化，但是長期下來可能誘發粉刺和痘痘，還會長班和皺紋，皮膚失去彈性變得蠟黃。

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