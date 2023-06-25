巴黎男裝周／DIOR從衣服到包包都是籐格紋　GIVENCHY把校服變了樣

▲DIOR男裝秀一開場，模特兒們從地下升起。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

Kim Jones風風火火地接掌DIOR男裝至今滿5年，創造了不少屬於他的經典符碼，也從品牌歷史找到方向，2024春夏男裝更從不同時期的DIOR女裝覓得靈感，用經典籐格紋（Cannage）貫穿，十分精彩；GIVENCHY甩開既有印象與窠臼，從校服、紳士裝束一路探討男士的服裝文化。男裝周在走，態度一直都有。

DIOR男裝秀開場，黑暗中一格一格的地板出現光線，接著地板打開，模特兒們竟從地下升起，全體排排站非常壯觀，讓觀眾第一眼就看到所有設計，然後模特兒再輪流起步，焦點輪流落在每一套服裝。

▲DIOR男裝秀開場第一套，內搭籐格紋針織衫。

▲DIOR男裝以籐格紋貫穿，衣服、包包都是。

▲Dior先生喜愛的圓形寶石用在服裝上。

整個系列大致呈現寬、直、立體硬挺的輪廓，色調飽和鮮明，穿插著螢光，讓人感到正面開朗，籐格紋是重要元素，從第一套的針織衫就出現，Kim Jones表示：「我們從女裝繼承珍貴文化並應用於男裝。本系列首度以融合薈萃的精神，向歷任創意總監和各時代的影響致敬，並注入當代元素。」也像是Kim Jones繳出的一張5周年成績單。

致敬的歷代設計師包括了Dior先生，他鍾情的蛋面切割寶石，轉化成為衣服上的裝飾，而Yves Saint Laurent賦予服飾的輪廓再度進入男裝世界，1959年系列中的量感、開衩、皺褶與領口剪裁，重現於2024春夏的西裝、套裝與大衣中。還有Gianfranco Ferré運用的刺繡、Marc Bohan對紋理質地的要求，也都透過Kim Jones的想法，有了既不忘過去，又充滿新意的樣貌。

▲樂福鞋、涼鞋都有多種材質。

寬楦頭的厚底樂福鞋及拖鞋佔了所有篇幅，靈感來自1995年的Lady Dior包，並裝飾了全新的原型標誌，各種材質與顏色與服裝相呼應，例如基本的皮革、軟呢、豹紋、螢光黃，而秀上出現的包款，都用單手或抓或抱，包括馬鞍包、籐格紋劍橋包，實用的花呢帆布背包等，製帽大師Stephen Jones為DIOR重新演繹New Wave時期的毛帽，成為無邊便帽，並以自中國唐朝傳承而來的「絨花」裝飾，添入優雅。

▲車銀優穿寬版短褲現身。





▲朴所羅門出席DIOR男裝秀。



▲黛咪摩兒一身白，將包包掛在腰上。

GIVENCHY的2024春夏男裝系列，彷彿從小到大的服裝演進過程，藝術總監Matthew M. Williams從校服開始，在約束的同時，青少年也會從其中找尋自主權，帶有徽章的針織衫、運動衫和短袖恤衫，小而短的上身搭配寬褲，玩出很有意思的比例。

▲GIVENCHY從不同階段的男裝發想打造2024春夏系列，故事從校服說起。

▲GIVENCHY男裝的各式外套，實穿又具特色。

近一步發展，會看到外套、運動服變得又寬又長但沒有厚重感，軍裝用短版外套與稍寬的長褲，穿出挺拔英姿，男士衣櫃裡必備的西裝線條俐落，收腰與垂墜長褲，是既正式又有型的最佳詮釋。

雖是春夏，但外套仍佔有一席之地，從風衣到大衣、飛行外套等實穿款式以雙面棉手工製作，雙面尼龍外套、連帽衫標有Givenchy Double Face Nylon標誌，為輪廓增添了一條對比線，珠寶飾品運用設計師Hubert de Givenchy生前最喜愛的蘭花，向他致敬。

▲GIVENCHY大玩比例遊戲。

BIGBANG成員太陽穿著皮衣、皮褲現身看秀，范冰冰的弟弟范丞丞、女星虞書欣，以及泰國F4之一的Nani等人都是嘉賓，男星傑瑞德雷托（Jared Leto）先披著皮草大外套，拍照到才一半脫掉，簡單的西裝沒有內搭，用層次感的項鍊讓造型出色。

▲BIGBANG成員太陽一身皮衣皮褲現身GIVENCHY秀。





▲范丞丞是GIVENCHY秀嘉賓。



▲虞書欣穿平口洋裝搭配長靴。





▲傑瑞德雷托先披著皮草再脫掉。



▲泰國F4成員Nani受邀看秀。