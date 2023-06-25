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營養師教吃「7種長壽食物」！吃對遠離慢性病、活得更健康

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▲▼ 營養師教吃7種長壽食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享7種「長壽食物」，幫你遠離慢性病威脅。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

想要長壽，首先要有健康的身體，而日常飲食絕對是一大關鍵，營養師毛蕾就提醒想要活得久，一定要吃對食物！她指出，國際頂尖科學期刊《Cell》和《PLoS Medicine》在今年都發表了關於食物對壽命影響的研究，她也根據這些研究成果總結了7種能幫助讓人「更加長壽」的食物，幫你遠離慢性病威脅，活得久、活得健康。

＃豆類

包括黃豆、黑豆等大豆類及豌豆、扁豆等雜豆類都很推薦。豆類中富含植物性蛋白、膳食纖維、鉀、鎂等礦物質和多種植化素，大豆適合替代部分的肉類作為蛋白質的來源，可以大大降低飽和脂肪的攝入量；而雜豆類適合拿來替代部分的精緻白米麵條作為主食，可以使血糖波動得更慢更小。

▲▼ 營養師教吃7種長壽食物 。（圖／達志示意圖）

＃全穀物

像是燕麥、糙米、藜麥、全麥等全穀物，富含豐富的膳食纖維、維生素B群和多種礦物質，建議替代至少一半的白飯麵條等精緻澱粉類，有助於控制血糖、血壓、血脂，還對腸道健康有利。

▲▼ 營養師教吃7種長壽食物 。（圖／達志示意圖）

＃堅果

富含不飽和脂肪酸、礦物質維生素E和膳食纖維，適量吃有助於維護心血管和腸道健康。

＃魚類

魚肉中飽和脂肪含量較低，而不飽和脂肪含量較高，尤其是富含Omega-3不飽和脂肪酸的深海魚類，像是鮭魚、沙丁魚、黃魚、鯧魚等，有利於減少發炎反應和維護心血管健康。

▲▼ 營養師教吃7種長壽食物 。（圖／達志示意圖）

＃蔬菜

蔬菜富含維生素C、類胡蘿蔔素、鉀、鎂等多種維生素、礦物質、膳食纖維和多種植化素，尤其是顏色較深的蔬菜，具有較強的抗氧、抗發炎、預防三高和多種癌症的作用。

▲▼ 營養師教吃7種長壽食物 。（圖／達志示意圖）

＃水果

水果富含多種維生素、礦物質、膳食纖維和有機酸類的物質，尤其是深色的水果更為推薦，營養更高。適量吃水果有助於抗氧化、抗發炎和維護腸道健康。

＃橄欖油

橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，對人體有多種的益處，建議可用來替代高飽和脂肪酸的動物油或棕櫚油、椰子油等熱帶植物油。像是世界公認的長壽飲食「地中海飲食法」就以橄欖油作為主要用油。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

長壽, 健康, 飲食, 食物, 秘訣, 營養師

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