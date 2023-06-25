涼意滿分的「空靈系香水」！無法用言語定義的清爽，只有噴上才會懂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季想要消暑，不僅可以運用涼感小物降溫，用對香水更是能讓人瞬間耳目一新，立刻好感度增加，桃花也能滾滾來，以下就盤點多款帶有涼意的香水單品，有機會一定要靠櫃試香。

＃Maison Francis Kurkdjian 中間之水古龍forte淡香精

「天才調香師」Francis Kurkdjian的創作總是能讓人驚艷，在今年夏季推出全新的中間之水古龍forte淡香精，讓清新氣息更顯透明澄澈，捕捉陽光灑落田野，有著潺潺流水的恬逸景緻，跟永恆之水、生命之水與天際之水一樣，都運用柑橘作為主軸，透過希蒂鶯讓香調增添空靈花香層次，襯托出甜茴香與馬鞭草的綠意盎然，香氣綻放的瞬間，讓人心靈安定被愉悅環繞。

＃BULY 1803 印度小黃瓜與敘利亞薄荷三倍水

把法國生機蓬勃的自然田野為靈感，BULY 1803全新推出法式花園香氛系列，以薄荷綠色瓶身，展現出獨具意義的新系列，每一支香氣都是運用法國人生活中常使用的食材來組成香氣，其中，印度小黃瓜與敘利亞薄荷味道別具特色又充滿清涼感，具有層次的氣息讓人一噴就能振奮精神，以水為基底的香氛不含酒精，特別適合用香水雨的方式讓香氣佈滿全身。

＃NONFICTION FORGET ME NOT

韓系小眾香水品牌近年如雨後春筍般上市，其中，代購搶翻天的NONFICTION已經進駐台灣質感選物店初衣食午，近距離就可以品香，在南韓最熱賣的FORGET ME NOT絕對是新手入門首選，以鮮明活潑柑橘搭配羅勒提出前味，再轉為辛辣的粉紅胡椒，沒有教科書制式香材結構禁錮的氣息，相當清新具有辨識度，特別適合悶熱的亞洲氣候，帶來一抹療癒氛圍。