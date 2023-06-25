網路爆紅「8水2油」養膚法！1秒搞定速效又有感，懶人必學美顏小心機

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、threetaiwan IG、jurlique官網

「以油養膚」早就是很多人都開始做的美容方法，透過親膚性高、優質美容油，為肌膚做好養護平衡，但這個方式最好按照膚況與季節使用，若覺得夏季太滋潤，不妨嘗試現在洗版社群的「8水2油」養膚法，更清爽的質地同時補水又補油，肌膚水嫩感1秒擁有。

【8水2油養膚法】

1.先使用美容油均勻塗抹於肌膚，然後拿出刮痧板，由下往上拉提按摩，如果是夏季或是油性肌膚，可以省略此步驟。

2.使用8滴精華水搭配2滴美容油，在掌心充分混合均勻之後，輕輕按壓全臉，任何肌膚、時序都可以使用。

3.接著使用化妝棉浸滿精華水，全臉濕敷10分鐘，加強整個肌膚的補水效果。

4.最後，塗抹上乳液或是乳霜封存營養能量，就完成全臉保養。

【水油CP推薦組合】

＃Jurlique 進化前導露+＋全能菁露

從法國有機阿德萊德農場栽培出的草本植物萃取，以純淨天然成分帶給肌膚完美呵護力，全新升級的進化前導露+，內含「自然玻尿酸」美名的藥蜀葵根萃取，運用雙重提煉技術，徹底激發高效能量，細緻水露質地搭配四大核心植萃，穩膚效果超強，夏天搭配2滴全能菁露，運用天然玫瑰果油、澳洲堅果油等成分，油水一次補充到位，1秒完成日常護膚超有感。

＃THREE 平衡花蜜水凝露＋極致活顏全效精華油R

3月才剛剛更新的平衡基萃系列，6月又再度迎來平衡花蜜的全面更新，更加潤澤保濕的配方，著眼於賜給肌膚彈力潤澤的感受，特別適合中乾性膚質，具有豐盈感的水凝露擁有94%自然成分，新添加番紅花與牛蒡複合萃取精華，能讓肌膚迅速補充活力，可以單擦，也能夠搭配精華油一起使用，重現澎潤健康好膚質。

＃ilāpothecary英草社 No.32 3C光盾玫瑰瞬效噴霧＋No.23 3C光盾沙棘果禦顏油

有鑒於現代人長時間接觸藍光傷害，英草社就推出全新的3C光盾系列，隨時都可以使用，補充光老化帶來的暗沉與乾燥，噴霧採用大馬士革玫瑰純露搭配大豆活性精萃，能為肌膚迅速補充水分，舒緩平衡；禦顏油則是由多種超級食物萃取出高效養膚成分，包括：沙棘果油、辣木籽油、玫瑰果油、杏桃油等等，為肌膚注入呵護能量。