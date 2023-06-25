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這三大星座女簡直「優秀男人收割機」！TOP 1顏值高、能力強當然都會淪陷

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

現代的女性受到教育薰陶以及從小培養，能力可以媲美男性，在各方面都不差，而以下這三大星座的女孩更是擁有好個性、進退得宜的分際感，不僅讓人相處起來很舒服，更是能把家裡、工作都做到盡善盡美，當然優秀男人很容易被她們吸引。

▲星座,占卜,射手座,摩羯座,天秤座。（圖／IG）

TOP 3：射手座

射手座的女孩剛開始看上去，也許不會讓人覺得亮眼，但相處久了就會讓人越陷越深，她們個性普遍都很好，而且不會很黏人，很會給足對方空間，也不會無理取鬧、愛計較，所以多數人都喜歡跟她們相處，但其實她們不是外表看上去的「傻白甜」，對於另一半想法與行動早就心理有數，在感情中很懂得進退應對，特別得人疼。

▲星座,占卜,射手座,摩羯座,天秤座。（圖／IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座的女孩天生就很優秀，尤其是在事業上面的工作能力，可以說是完全不輸一般男性，所以想法思維也會比較俐落，跟另一半相處起來很容易一拍即合，對方不用多做解釋，她都可以理解，因為自己能力強、閱歷夠多，知道自己適合或是想要的另一半是什麼模樣，所以在戀愛的過程中也能精準知道兩人是否有未來，也很願意跟著對方一起努力為家庭打拼。

▲星座,占卜,射手座,摩羯座,天秤座。（圖／IG）

TOP 1：天秤座

天秤座在外表上可以說是不用擔心，基本她們都會把自己打理乾淨整齊，算是12星座中顏值很在線的前幾名，在人際關係上的交際手腕也很厲害，很懂得溝通、處理各種大小事，不僅上得了廳堂、也下得了廚房，可以說是只要用心，就能做到滿分的全方位人才，就是個性稍嫌懶惰，很多事情不是不做，只是不想做。

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關鍵字：

星座, 占卜, 射手座, 摩羯座, 天秤座

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