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快閃9小時限定！星巴克買一送一立刻喝起來　伯朗也能免費喝一杯

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記者李薇／台北報導

端午連假結束，不想藍色星期一，星巴克祭出「Back to work好友分享日」，從上午11點至晚間8點，享有買一送一優惠；伯朗咖啡持Lounge卡消費，飲品也能擁有買一送一折扣，快揪好友喝起來。

▲星巴克,伯朗,買一送一,咖啡。（圖／IG）

▲9小時快閃買一送一活動快喝起來。（圖／starbuckstw IG）

星巴克在6月26日舉辦Back to work好友分享日，從早上11點至晚間8點，至門市購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，也就是不能寄杯。

另外，要特別注意的是部分飲料，像是星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵等，不參與買一送一，還有車道服務、外送外賣以及部分門市，比如：機場、高鐵、休息站等據點，也不加入活動，想喝之前先問清楚就對。

▲星巴克,伯朗,買一送一,咖啡。（圖／IG）

▲伯朗咖啡也有買一送一優惠。（圖／mr.browncafe IG）

同樣是連鎖咖啡店的伯朗也在6月每周一，舉辦飲料買一送一的活動，剛好26日就是6月的最後一個星期一，當然要立刻揪好友喝起來，只要拿Lounge卡儲值金付款，飲品不限品項、容量都能買一送一，部分季節限定飲品或手沖精品咖啡並未入列，要特別注意。

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關鍵字：

星巴克, 伯朗, 買一送一, 咖啡

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