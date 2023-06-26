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蝦皮超人氣直播主帶大家夏日玩水　Smile娘娘分享曬不黑保養秘訣

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▲蝦皮超人氣直播主帶大家夏日玩水，Smile娘娘分享曬不黑的保養秘訣。（圖／東森自然美提供）

▲Smile娘娘以專業直播帶貨力+爽朗親和力，創造千萬佳績。

圖、文／東森自然美

Smile娘娘開啟直播之路不過短短一年多，靠著爽朗個性和用心經營粉絲，在競爭激烈的直播圈中嶄露頭角，也圈粉無數，截至目前蝦皮粉絲數已衝破四萬，而累積總觀看數高達五百萬人次。有別於一般花俏性感的直播主形象，Smile娘娘走的是「親和力破表」路線，靠著親自使用產品和粉絲分享使用感受與效果，甚至還能邀請演藝圈重量級天王吳宗憲到直播平台上與粉絲互動，偶爾還讓自己的毛小孩波妞出現在鏡頭前面充當一日直播主，什麼都能聊，什麼都可以趣味互動，還能將直播場景驚喜變化，就在6/27(二)下午一點至三點Smile娘娘即將帶著大家一起去玩水，讓今夏準備玩水的你也不用怕曬黑，同步將分享曬不黑的美肌秘密唷！

酒藏系保養超有「酵」 Smile娘娘揭開夏日玩水曬不黑的肌密！

Smile娘娘不僅擁有美國匹茲堡州立大學碩士學位，購物專家經歷也有數十年，後期轉型投入電商直播，在每一檔直播前發現她總是用心做好功課，準備好滿滿的互動話題，讓直播過程中絕無冷場，甚至針對直播場地也會有所變化，帶給觀眾不同驚喜。有關注Smile娘娘直播的粉絲應該都有發現大部分的直播都在專業攝影棚或自宅居家空間，相隔一年這次娘娘又要帶著大家一起去玩水，讓觀眾感受沉浸式的保養，此次直播Smile娘娘將與粉絲分享曬不黑的肌密，即使零濾鏡看起來還是無瑕美麗！她將分享自己在美容保養方面的心得和實用建議，並推薦BIO UP夏季必備的熱銷產品，包含粉絲最愛的淡斑安瓶與精萃乳，以及夏日超給力的防曬粉底液與曬後舒緩面膜。當然也會送上寵粉優惠組合，讓粉絲們用甜甜價買回去巨星們最瘋狂的酒粕系列保養。

▲蝦皮超人氣直播主帶大家夏日玩水，Smile娘娘分享曬不黑的保養秘訣。（圖／東森自然美提供）

▲Smile娘娘公開最愛BIO UP系列商品，小貴婦們夏日玩水也不怕曬黑。

夏季必BUY白皙仙女肌首選 BIO UP美白神器必入手

隨著氣溫逐漸升高，濕悶熱的夏季即將來臨，防曬保濕亮白保養不可少！Smile娘娘特別精選夏季必Buy白皙仙女肌首選，包含「淨白雙星」、「防曬粉底」、「曬後保濕急救面膜」等超夯保養品，BIO UP科美研上市至今，酒粕系列商品好評不斷，全系列主打重量級成分「雞尾酒專利配方」，來自清酒中的近千種美肌成分，讓肌膚淨透發光指數加倍，由內而外締造極光肌，更成為許多藝人、網紅摯愛，原來酒粕保養也可以小資入手，大方享受。想用最優惠的價格把大好評的亮白保養、防曬品通通帶回家的小貴婦們，務必鎖定6/27(二)下午一點至三點「嚴總教你買」蝦皮賣場，直播主Smile娘娘將帶著粉絲一起玩水聊保養，揭開娘娘肌膚曬不黑的秘密，當日直播經典保養品下殺5折起，限量組合買就送好禮，還有人氣搶標禮，歡迎來+1！

▲蝦皮超人氣直播主帶大家夏日玩水，Smile娘娘分享曬不黑的保養秘訣。（圖／東森自然美提供）

▲今夏必入手BIO UP美白保養，讓你玩水也不怕曬黑。

● 蝦皮賣場 https://reurl.cc/o1j4dj
● BIO UP科美研官方網站 https://www.bio-up.com.tw/
● BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

關鍵字：

東森自然美, 蝦皮, Smile娘娘, BIO UP, 美白, 保養

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